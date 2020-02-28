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Ev yapımı kandil simidi nasıl yapılır mükemmel bir lezzet!

Pastaneden aldığınız kandil simitlerini aratmayan tadına doyum olmaz bir kandil simidi yapabilirsiniz. İşte enfes ev yapımı kandil simidi tarifi...

Ev yapımı kandil simidi nasıl yapılır mükemmel bir lezzet!
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Kandillerin vazgeçilmez tadı olan kandil simidi en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Sizler için paylaştığımız bu kandil simidi tarifiyle fırından aldığınız simitten çok daha iyi bir tat ortaya çıkaracaksınız. Kıyır kıyır enfes bir lezzet olan kandil simidini sevdikleriniz ve dostlarınızla keyifle tüketebilirsiniz. İşte ev yapımı kandil simidi tarifi...

Kandil simidi malzemeleri:

250 gram tereyağı (tavaya konulup yarısı erimiş yarısı erimeden kalmış olacak)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 yumurtanın sarısı hamurun içine yumurta akı üzerine
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz seker
1 çay kaşığı mahlep
1 çay kaşığı dolu kabartma tozu
1 tatlı kaşığı sirke
4 4.5 su bardağı kadar un

Üzeri için;

Susam

Hazırlanışı:

Derin bir kaba ocakta yarısı erimiş yarısı içinde erimeden kalmış tereyağı, yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt, şeker, tuz, kabartma tozu koyup iyice karıştırın. Üzerine azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin. Üzerine streç film örtün ve hamuru 15-20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle tezgah arasında silindir şeklinde yuvarlayıp küçük simit sekli verin. Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayıp 175 derece ısınmış fırında pembeleşene kadar pişirin.

Pişme işlemini kendi fırınınıza göre ayarlayın. Fırından çıkan simitleri tepside soğutun. Ağızda dağılan buram buram mahlep kokan kandil simitlerini servis tabağına alın. Afiyet olsun...

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