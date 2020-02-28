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Biscotti nasıl yapılır yemeye doyum olmayan tat!

Bugün sizler için kıtır kıtır eşsiz bir lezzet olan biscotti tarifini hazırladık. Bu kurabiye sizi asla pişman etmeyecek. İşte enfes biscotti tarifi...

Biscotti nasıl yapılır yemeye doyum olmayan tat!
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İçerisindeki kuru meyveleri, bademi, antep fıstığı ve limon aromasıyla zengin bir lezzet olan biscotti kurabiyesi sizi mest edecek. Yapımı zahmetli gibi dursa da oldukça pratik bir atıştırmalık. İtalyan kurabiyesinin diğerlerinden farkı iki kez fırınlanmasında saklı. Peki biscotti nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte benzersiz tadıyla biscotti tarifi...

Malzemeler:

250 gram un
100 gram toz şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu(4 gram)
1 tutam tuz
1 adet limon kabuğu rendesi
2 adet büyük boy yumurta(yeterli değilse 3 adet)
30 gram tereyağı (oda ısısında bekletilmiş)
1/4 çay kaşığı badem aroması
65 gram kavrulmuş badem
40 gram antep fıstığı
25 gram kuru kayısı(küp doğranmış)
25 gram kuru üzüm

Yapılışı:

250 gram unu eleyerek derin bir kaseye koyalım. Üzerine 100 gram toz şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve bir tutam tuz koyup çırma teliyle karıştıralım. 1 adet limonun kabuğunu beyaz kısımlarını almayacak şekilde rendeleyim ve tekrar karıştıralım. Kasenin ortasını açalım ve 2 adet büyük boy yumurtayı içerisine kıralım. Yumurtalar yeterli büyüklükte değilse 3 adet de ekleyebilirsiniz. Yumurtaları hafifçe çırpalım ve oda sıcaklığında beklemiş 30 gram tereyağını ve çeyrek çay kaşığı badem aromasını kaseye ekleyelim.

Tereyağını da karışıma iyice yedirdikten sonra hamur iyice toparlana dek yoğurmaya başlayalım. Eğer unu yedirmekte zorlanırsanız ara ara  ellerinizi ıslatacak kadar su ekleyerek yoğurmayı kolaylaştırabilirsiniz. Toparlanan hamurun üzerini streç film ile kapatıp 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Dinlenmiş olan hamuru tezgaha alalım ve 30 saniye kadar yoğurup üzerine bastıralım. 65 gram kavrulmuş badem, 40 gram Antep fıstığı, 25 gram doğranmış kuru kayısı ve 25 gram kuru üzüm ekleyelim.

Malzemelerimizi ekledikten sonra hamura karışana dek iyice yedirelim. Hamurun yapışmaması için tezgaha az miktarda hamur serpelim ve hamura baton şeklini verelim. Dışı çok ince bir tabaka halinde unlu olan hamurumuzu ikiye bölelim ve son şeklini verdikten sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsimize yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirelim.

Pişen biscottileri fırından çıkarıp 5 dakika bekletelim, ardından 1 parmak kalınlığında verev dilimler keselim. Kestiğimiz dilimleri fırın tepsisine tekrar yerleştirelim ve 15 dakika daha fırınlayalım. Fırından çıkan mis kokulu nefis aromalı biscottilerimiz hazır! Afiyet olsun!

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