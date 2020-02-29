Nazlı Çelik'in şehitlerle ilgili sözleri gözleri doldurdu yastayız!

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, askerlerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili duygusal bir konuşma yaparak ana haber bültenine başladı. Türkiye'nin bir kez daha sırtından bıçaklandığını belirten Çelik, "Yastayız. Tüm Türkiye, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz. Soğukkanlı, sakin kalmaya çalışıyoruz ama acımız kadar büyük öfkemiz'' dedi.

''Acımız kadar büyük öfkemiz''

Nazlı Çelik, "Yastayız. Tüm Türkiye, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz. Soğukkanlı, sakin kalmaya çalışıyoruz ama acımız kadar büyük öfkemiz.

Çünkü sırtımızdan hançerlendik bir kez daha. Arkadan vurulduk. Askerlerimizi kurban verdik çünkü kalleşlik yaptılar. Barışı korumak için Suriyeli sivilleri ölümden kurtarmak için göndermiştik oğullarımızı. Mehmetlerimizi...

''Çatışmada değil kalleş pusuya düştüler''

Rusya ile bir anlaşma yapılmış sınır çizilmişti. O sınır içinde görevdeydiler. Çatışmada değil, kalleş pusuya düştüler. Şehit oldular. Ve yine biz bizeyiz.

''Yine biz sadece bizimleyiz''

O hep söylenen slogan var ya; Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diye. İşte yine o söz var dilimizde. Çünkü yine biz, sadece bizimleyiz. Kimsemiz yok başka.

''İnanın biz bize yeteriz''

Sadece ve sadece bizimleyiz. Ben biliyorum; siz de bilin. İnanın ve hiç unutmayın; sadece biz bize olsak bile, biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.