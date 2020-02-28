search menu
search
close

Chloe Loughnan'ın annesiyle olan bikinili pozları sosyal medyayı salladı!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan annesi Lucy ile birlikte olduğu bikinili fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Loughnan'ın annesine beğeni ve övgü yağdı.

Chloe Loughnan'ın annesiyle olan bikinili pozları sosyal medyayı salladı!
-A A+

2014 yılında Serdar Ortaç ile evlenerek hayatımıza giren manken Chloe Loughnan annesiyle birlikte bikiniyle poz verdiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Loughnan'ın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. 

"Annem de böyle pozlar seviyor ne yapayım?"

Güzel mankenin 42 yaşındaki annesi Lucy ile bikinili pozunu paylaşması Instagram'ı salladı. Loughnan'ın "Annem de böyle pozlar seviyor ne yapayım ben?" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni alırken, genç kadının takipçileri annesinin fitliğine ve güzelliğine övgü yağdırdı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
''Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz ''dedi! Son paylaşımı olay! ''Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz ''dedi! Son paylaşımı olay!
Magazin
Bembeyaz dişlere sahip olmanın sırrı bu çayda! Bembeyaz dişlere sahip olmanın sırrı bu çayda!
Organik
En Güncel Galeriler
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ünlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenler dönüp tekrar baktı!
Ünlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenler dönüp tekrar baktı!
Amerikalı model annesinin yaptığı tacizin tüm detaylarını anlattı
Amerikalı model annesinin yaptığı tacizin tüm detaylarını anlattı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si pozlarıyla mest etti!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si pozlarıyla mest etti!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Önceki Haberler
Kadınları tahrik eden 8 zevk noktası!
Kadınları tahrik eden 8 zevk noktası!
Enfes İtalyan kurabiyesi: Biscotti tarifi
Enfes İtalyan kurabiyesi: Biscotti tarifi
Böylesini yemediniz: Kıbrıs köftesi tarifi
Böylesini yemediniz: Kıbrıs köftesi tarifi
Ev yapımı kandil simidi tarifi
Ev yapımı kandil simidi tarifi
Kirpikleri kolayca uzatan 6 bitkisel yağ!
Kirpikleri kolayca uzatan 6 bitkisel yağ!
Ünlü oyuncu müjdeli haberi paylaştı!
Ünlü oyuncu müjdeli haberi paylaştı!
Vücudunuzda hafife almamanız gereken 10 hastalık belirtisi!
Vücudunuzda hafife almamanız gereken 10 hastalık belirtisi!
Demet Akalın'dan olay mülteci yorumu!
Demet Akalın'dan olay mülteci yorumu!
Yorumlar