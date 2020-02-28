Chloe Loughnan'ın annesiyle olan bikinili pozları sosyal medyayı salladı!

2014 yılında Serdar Ortaç ile evlenerek hayatımıza giren manken Chloe Loughnan annesiyle birlikte bikiniyle poz verdiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Loughnan'ın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

"Annem de böyle pozlar seviyor ne yapayım?"

Güzel mankenin 42 yaşındaki annesi Lucy ile bikinili pozunu paylaşması Instagram'ı salladı. Loughnan'ın "Annem de böyle pozlar seviyor ne yapayım ben?" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni alırken, genç kadının takipçileri annesinin fitliğine ve güzelliğine övgü yağdırdı.