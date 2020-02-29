Ünlü isimler 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberlerinin ardından ünlü isimler de harekete geçti. Türkiye'nin tek yürek olduğu bugünler ünlü isimlerde konserlerini iptal ederek yaşanan acıya olan duyarlılıklarını bir kez daha gösterdiler.

''İçimiz yanarken konser yapılmaz''

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. Acı haberi aldıktan sonra konser veremeyeceğini söyleyen şarkıcı Berkay Şahin, "Bugün ve yarın yapacağımız konserlerimiz maalesef içimiz bu kadar yanarken yapılamaz, iptal ediyoruz. Şehitlerimiz için yüce rabbimden rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Geride kalanlara sabır versin Allah'ım" dedi.

Konserlerini iptal ettiler

Şarkıcı Hatice de bugün Kartal'da gerçekleşmesi planlanan konserini iptal ettiğini söyleyerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Bir iptal haberi de usta sanatçı Emel Sayın'dan geldi. Sayın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Yarınki Denizli konserimiz İdlib'de mehmetçiğimize yapılan hain saldırı sebebi ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimiz bası sağ olsun." Şarkıcı Yılmaz Morgül, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle Tokat, Çorum, Ankara ve Amasya'da yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Morgül, kent merkezinde yaptığı açıklamada, "İdlib'deki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Tokat'taki yarın Ankara'daki Çorum ve Amasya'daki konserlerimi iptal ediyorum. Tüm Türkiye'nin ve milletimin başı sağ olsun" dedi. Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından "Ülkede Birlik" adı altında 29 Şubat Cumartesi günü 19.23'te başlayacak olan Ahmet Şafak konseri de İdlib'te düzenlenen saldırı sonrasında 33 mehmetçiğin şehit olmasının ardından iptal edildiği açıklandı.