Erken boşalmaya doğal çözüm önerileri muz tüketmeye özen gösterin!

Erken boşalma sorunu Türkiye'de her 5 erkekten 1'inde görülen bir problemdir. Cinsel sağlığı oldukça olumsuz etkileyen bu duruma dair tğm merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki erken boşama nedenleri nler? Erken boşalma belirtileri Erken boşalma tedavisi nasıl olur? Erken boşalmaya doğal çözüm önerileri neler? İşte yanıtı elmaelma.com'da.

Erken boşalmanın pek çok nedeni bulunmaktadır

Erken boşalmaya neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlar;Cinsel ilişki sırasında heyecanlanmak, cinsel ilişki esnasında erkeğin partnerinin daha istekli olması,stres, partnerin cinsel isteksizliği, kaygı ve sinir, cinsel ilişki ile ilgili başarısızlık korkusu, sertleşme problemi olacağı endişesi, yaşlanmaçok fazla cinsel ilişki videosu izlemek vb.

ERKEN BOŞALMAYA DOĞAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bal ve Turp Tohumu Karışımı



200 gr. bal ile 100 gr. dövülmüş turp tohumunu karıştırın. Bu karışımı sabahları ve akşamları olmak üzere günde 2 kez tüketin. Erken boşalmanın önüne geçecektir.

Yaban Sümbülü Çayı



Yaban sümbülü bitkisinin 6-7 yaprağını 250 ml suda, 1-2 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Soğumasının ardından için. Bu çay gevşemenizi sağlayacak ve boşalmanın önüne geçecektir.

Karanfil Çayı

Karanfil çayı da erken boşalmanın önüne geçen doğal öneriler arasında bulunmaktadır. Karanfil çayı, uzmanlara göre erkek ve kadınlarda farklı tüketilmektedir. Eğer erkek, erken boşalma sorunu yaşamamak istiyorsa cinsel ilişkiye girmeden 2 saat önce, kadın ise 1 saat öncesinde karanfil çayını içmelidir.

Zencefil

Cinsellik alanında problemlere yönelen uzmanların erken boşalmaya engel olan Zencefili önerdikleri bilinmektedir. Aşırı şekilde tüketilmemesine özen gösterin.