search menu
search
close

Erken boşalmaya doğal çözüm önerileri muz tüketmeye özen gösterin!

Erken boşalmaya doğal çözüm önerileri neler? Erken boşalma sorunu yaşayan kişiler için bitkisel çözüm önerilerinin neler olduğunu araştırdık.

Erken boşalmaya doğal çözüm önerileri muz tüketmeye özen gösterin!
-A A+

Erken boşalma sorunu Türkiye'de her 5 erkekten 1'inde görülen bir problemdir. Cinsel sağlığı oldukça olumsuz etkileyen bu duruma dair tğm merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki erken boşama nedenleri nler? Erken boşalma belirtileri Erken boşalma tedavisi nasıl olur? Erken boşalmaya doğal çözüm önerileri neler? İşte yanıtı elmaelma.com'da.

Erken boşalmanın pek çok nedeni bulunmaktadır 

Erken boşalmaya neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlar;Cinsel ilişki sırasında heyecanlanmak, cinsel ilişki esnasında erkeğin partnerinin daha istekli olması,stres, partnerin cinsel isteksizliği, kaygı ve sinir, cinsel ilişki ile ilgili başarısızlık korkusu, sertleşme problemi olacağı endişesi, yaşlanmaçok fazla cinsel ilişki videosu izlemek vb. 

ERKEN BOŞALMAYA DOĞAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 Bal ve Turp Tohumu Karışımı

200 gr. bal ile 100 gr. dövülmüş turp tohumunu karıştırın. Bu karışımı sabahları ve akşamları olmak üzere günde 2 kez tüketin. Erken boşalmanın önüne geçecektir.

Yaban Sümbülü Çayı

Yaban sümbülü bitkisinin 6-7 yaprağını 250 ml suda, 1-2 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Soğumasının ardından için. Bu çay gevşemenizi sağlayacak ve boşalmanın önüne geçecektir. 

Karanfil Çayı

Karanfil çayı da erken boşalmanın önüne geçen doğal öneriler arasında bulunmaktadır. Karanfil çayı, uzmanlara göre erkek ve kadınlarda farklı tüketilmektedir. Eğer erkek, erken boşalma sorunu yaşamamak istiyorsa cinsel ilişkiye girmeden 2 saat önce, kadın ise 1 saat öncesinde karanfil çayını içmelidir.

 Zencefil

Cinsellik alanında problemlere yönelen uzmanların erken boşalmaya engel olan Zencefili önerdikleri bilinmektedir. Aşırı şekilde tüketilmemesine özen gösterin.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hayatını kaybeden usta sanatçı Timur Selçuk'tan vasiyet gibi sözler! Hayatını kaybeden usta sanatçı Timur Selçuk'tan vasiyet gibi sözler!
Magazin
Stressiz bir uyku için... Stressiz bir uyku için...
Öneriler
En Güncel Galeriler
Serenay'dan bomba Cem açıklaması: Ben zaten kendisini...
Serenay'dan bomba Cem açıklaması: Ben zaten kendisini...
Defne'den olay kıyafet! Gören dönüp bir daha baktı!
Defne'den olay kıyafet! Gören dönüp bir daha baktı!
Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a olay sözler: Taklitçi kezban!
Banu Alkan'dan Kylie Jenner'a olay sözler: Taklitçi kezban!
Cem'den 'midem bulanıyor' diyen takipçisine bomba yanıt!
Cem'den 'midem bulanıyor' diyen takipçisine bomba yanıt!
Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa etmişti! Beren'den olay poz!
Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa etmişti! Beren'den olay poz!
Best Model 2020 birincisi bakın kim oldu!
Best Model 2020 birincisi bakın kim oldu!
Önceki Haberler
Fazla tüketildiğinde tam bir düşman!
Fazla tüketildiğinde tam bir düşman!
3 adımda pratik ev dekorasyonu!
3 adımda pratik ev dekorasyonu!
Damaklarınız şenlenecek: Sarımsaklı un çorbası tarifi
Damaklarınız şenlenecek: Sarımsaklı un çorbası tarifi
Bademin en çok yakıştığı kurabiye: Kavala kurabiyesi
Bademin en çok yakıştığı kurabiye: Kavala kurabiyesi
Çukur'un yıldız oyuncusu hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Çukur'un yıldız oyuncusu hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Erkeklere asla mesaj atmamanız gereken zamanlar!
Erkeklere asla mesaj atmamanız gereken zamanlar!
İşte doğada bulunan en etkili adet söktürücü!
İşte doğada bulunan en etkili adet söktürücü!
Sibel Can'ın kızı sosyete dünyasının tanınan ismiyle aynı araçta!
Sibel Can'ın kızı sosyete dünyasının tanınan ismiyle aynı araçta!
Yorumlar