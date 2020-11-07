Kavala kurabiyesi nasıl yapılır bir tane yemek asla yetmeyecek!

İlk olarak Yunanistan'ın sahil şeridinde yer alan Kavala şehrinde üretildiği bilinen ve şehrin adını verdiği Kavala kurabiyesi enfes tadıyla sizi büyüleyecek. Yumuşak, ağızda dağılan yapısı ve badem tadıyla damaklarınızı şenlendirecek. Bir tane yemek asla yetmeyecek! İşte Kavala kurabiyesinin hazırlanışı!

Kavala Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı badem

180 gram tereyağı

6 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 su bardağı pudra şekeri

Kavala Kurabiyesi Tarifinin Püf Noktası:

Bademleri mutfak robotu ya da keskin bir bıçak yardımıyla küçük parçalara getirin. Kurabiyeleri fazla yağ salmaması için el çabukluğuyla hazırlamaya dikkat edin. Kurabiyelerin içindeki bademlerin küçük parçalar halinde olması ay şeklindeki kalıplarla şekil vermede kolaylık sağlayacaktır.

Kavala Kurabiyesi Tarifinin Pişirme Önerisi:

Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika ardından 160 derecede 10 dakika şeklinde, fırının orta katında da pişirebilirsiniz. Fırın tiplerine göre pişirme süresi ve derecesi değişen kurabiyeleri, hafif bir renk aldıklarında fırından çıkartabilirsiniz.

Kavala Kurabiyesi Tarifi Hazırlanışı:

Unun yarısı ve küçük parçalar halinde kıydığınız bademleri geniş bir tavaya alın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, orta ateşte un hafif bir renk alana kadar kavurun. Kavrulan un ve badem karışımını pişirmeyi durdurmak için ocaktan aldıktan sonra karıştırma kabına aktarın. Karıştırma kabı içinde aralarda karıştırarak havalandırdığınız un ve badem karışımına, oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, pudra şekeri, kalan un, kabartma tozu ve vanilyayı katın. Toparlanana kadar yoğurduğunuz kurabiye hamurunu mümkünse mermer bir mutfak tezgahı üzerine alın. Bir merdane yardımıyla yaklaşık 1,5 cm. kalınlığında açtığınız kurabiye hamuruna ay şeklindeki çelik kurabiye kalıbıyla şekil verin. Hazırladığınız kurabiyeleri, tabanını yağlı kağıtla kapladığınız fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Kurabiyeleri, Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif bir renk alana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, içlerini çekmeleri için ızgara teli üzerinde soğuttuktan sonra geniş bir tabağa aldığınız pudra şekerine bulayın. Tamamen pudra şekeriyle kaplanmış kavala kurabiyelerini, çay ve kahvenin yanında sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun...