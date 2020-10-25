Cinsel gücü arttıran besinler neler her gün bir avuç fındık mutlaka yemelisiniz!

Cinsel gücü arttıran besinler neler? Elmaelma.com olarak sizlere cinsel gücü 2'ye katlayan besinlerin neler olduğunu araştırdık. Bu besinleri düzenli olarak tüketmeniz dahilinde cinsel performansınızdaki değişimi siz de farkedeceksiniz.

PEKMEZ

Pekmezin tahinle alınması afrodizyak etkisini arttırmaktadır. Pekmek tahinle birlikte karıştırılıp tüketildiğinde kişinin enerjisini ve cinsel gücünü arttırıyor.

FINDIK

Lif, protein ve vitamin bakımından zengindir. Enerji verir ve cinsel gücü artırır. Her gün en azından bir avuç fındık yemeye özen göstermelisiniz.

KAYISI

Potasyum bakımından oldukça zengin bir meyve olan kayısı sindirim için oldukça faydalı bir meyvedir. Özellikle fazla tüketildiğinde sinidirimin hızlı çalışmasına yardımcı olur.

GREYFURT

Cinsel gücü artıran bir meyvedir. Greyfurt suyu daha da etkilidir.