Yosun maskesi nasıl yapılır selülitleri yok ediyor!

Selülit için yosun maskesi tarifi nasıl yapılır? Mehmet Öz'ün tamamen doğal malzemelerle hazırladığı bu maske tarifini düzenli uygularsanız oldukça can sıkıcı bir görünüme sebebiyet veren bu durumdan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

MALZEMELER:

20 gram su yosunu,125 ml yeşil kil,60 ml misket limonu suyu1 yemek kaşığı bal3 yemek kaşığı sıcak su

HAZIRLANIŞI:

Önce suyosununu öğütün ve yeşil kilin içine katın. Limon suyu, bal ve sıcak suyu ekleyin. Bacaklarınıza sürüp streçleyin ve 25 dakika beklettikten sonra duşta durulayın. Haftada bir uygulamayı deneyin..