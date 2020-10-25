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Neslihan Atagül Burak Özçivit sorusuna ateş püskürdü!

Eşi Kadir Doğulu'nun reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Neslihan Atagül, Burak Özçivit sorusunu duyunca çılgına döndü!

Neslihan Atagül Burak Özçivit sorusuna ateş püskürdü!
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Eşi Kadir Doğulu'nun reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Neslihan Atagül, arasının kötü olduğu Burak Özçivit ile ilgili soru soran muhabire  "Ne alakası var şimdi arkadaşlar? Soru sormak için soruyorsunuz. Bu sorudan hiç memnun değilim'' diyerek tepki gösterdi. 

''Bu sorudan hiç memnun değilim'' 

Lansman çıkışı el ele kamera karşısına geçen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, merak edilen sorulara cevap verdi. Atagül, "Küs olduğunuz Burak Özçivit ile aynı filmde oynar mısınız?" sorusu üzerine gerilip "Ne alakası var şimdi arkadaşlar? Soru sormak için soruyorsunuz. Bu sorudan hiç memnun değilim. Bu sorularınız insanı çileden çıkarır" diyerek sert çıktı.

''İçime sinmeyen şeyler oldu'' 

Başarılı oyuncu, kanserden dolayı bir bacağını kaybeden ve geçtiğimiz sene yaşamını yitiren Neslican Tay'ın hayatını konu alacağı filmde oynayacağıyla ilgili "Böyle bir teklif geldi ama içime sinmeyen bazı durumlar vardı. Verimli olmayacaktı. O yüzden kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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