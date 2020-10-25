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Pas lekeleri nasıl çıkar karbonatı mutlaka denemelisiniz!

Karbonatla oldukça zor çıkan pas lekelerinden kolay bir şekilde kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte pas lekelerini çıkarmanın en kolay yolu!

Pas lekeleri nasıl çıkar karbonatı mutlaka denemelisiniz!
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Pas lekeleri nasıl çıkar? Pas lekelerini çıkarmak için kolay yöntemler neler? Pas tutmuş eşyalarınızı kolay bir şekilde temizlemek istiyorsanız mutlaka karbonatı denemelisiniz. Elmaelma.com olarak sizlere pası kolay bir şekilde çıkarmanın en etkili yöntemlerini araştırdık. İşte yapmanız gerekenler! 

Karbonatla kolayca kurtulacaksınız 

Pas tutmuş ev eşyalarınızdan karbonat sayesinde kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Yapmanız gereken tek şey, karbonatı kıvam alacak şekilde su ile karıştırmak ve paslı bölgenin üzerine uygulamak. Hepsi bu kadar! Lekelerin kolaylıkla çıktığını göreceksiniz. 

Beyaz sirke bir başka yöntem

Beyaz sirkeyi pas lekesinin olduğu yerde bekleterek daha sonra bir fırça yardımı ile pas lekesini ovarak çıkarabilirsiniz. 

Bir diğer yöntem: Misket limonu 

Paslı olan bölgenin üzerini kapatacak şekilde tuzu döküp daha sonra misket limonu sıktıktan sonra 2 veya 3 saat kadar bekletin. Daha sonra karışımı iyice fırçalayarak pas lekesinden kurtulabilirsiniz. 

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