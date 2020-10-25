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Kıymalı makarna nasıl yapılır hem kolay hem lezzetli!

Hem kolay hem de lezzetli kıymalı makarna yapmanın sırrını sizler için paylaştık. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Kıymalı makarna nasıl yapılır hem kolay hem lezzetli!
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Kıymalı makarna nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Çocukluğumuzdan beri severek yediğimiz kıymalı makarnayı mükemmel yapmak istiyorsanız sosun malzemelerini doğru sırayla kullanmalısınız. İşte yapılışı! 

Malzemeler:

1 paketspagetti makarna, 300 gram orta yağlı kıyma, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet defne yaprağı, 1/2 çay bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber. 

Hazırlanışı:

Spagetti makarnayı kaynar suda yaklaşık 8- 10 dakika kadar haşlayın. Haşlama suyunu süzdükten sonra bir kenarda bekletin. Kıymalı sosu için; kuru soğan ve sarımsağı rendeleyin. Zeytinyağını bir tencerede kızdırın. Rendelenmiş soğan ve sarımsağı 2 dakika kadar kavurun. Orta yağlı kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Ardından; domates salçası, defne yaprağı, pul biber, tuz ve karabiberi katın. Sıcak su ilave edin ve sosu kaynatın. Aroma vermesi için kullandığınız defne yaprağını sos karışımından çıkartın. Haşlanmış makarna ve kıyma harcını tencerede harmanlayın. Afiyet olsun.

 

 

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