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Katlı milföy tatlısı tarifi leziz mi leziz!

İçi dolgulu milföy tatlısını evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Misafirleriniz bu lezzete bayılacak. İşte yapılışı!

Katlı milföy tatlısı tarifi leziz mi leziz!
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Katlı milföy tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Çat kapı gelen misafirleriniz için şahane bir öneri olacak bu tatlı tarifine hayran kalacaksınız. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayacağınız milföy tatlısı vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

Malzemeler:

1 paket milföy hamuru
1 kase çikolata kreması
1 adet yumurta akı
1 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:

Milföy hamurları oda ısısına çıkarılır, 10-15 dakika yumuşamaya bırakılır.
Karelerin bir kenarına 1 tatlı kaşığı kadar çikolata sürülür, diğer yanı üzerine kapatılır. Çatalla kenarlarına bastırılır. Üzerlerine bıçak yardımıyla çizikler atılır. (Çok derin olmasına gerek yok.) Fırça yardımıyla yumurta akı sürülür ve ardından toz şeker serpiştirilir. Önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda, 180 derecede 25 dakika pişirilir. Kızarınca çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun.

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