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Cinsel hayatı renklendirme yolları neler yatağınızı farklılaştırın!

Sağlıklı bir ilişki için cinsel yaşam önemli. Sıkıcı cinsel hayatınızı renklendirmek ise sizin elinizde. İşte cinsel hayatınızı renklendirecek tüyolar!

Cinsel hayatı renklendirme yolları neler yatağınızı farklılaştırın!
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Partnerinizle monotonlaşan cinsel yaşamınızı yapacağınız birkaç değişiklikle renklendirebilirsiniz. Cinsel yaşamınızdaki olumlu gelişmeler çift olarak daha sağlıklı bir ilişki yürütmenizin de anahtarı olacak. İşte cinsel hayatı renklendirmenin yolları!

Seks Oyuncakları Deneyin 

Seks oyuncakları gözünüzü korkutmasın, çok çılgın şeylerden bahsetmiyoruz. Seks hayatınıza biraz hareket getirecek basit bazı materyaller sandığınızdan çok daha müthiş etkiler yaratabilir. Denemekten korkmayın.

Birlikte Duş Alın 

Seks yapmak için rutinlerinizden kurtulun. Yatak odasına takılı kalmayın. Mesela birlikte duş alırken seks yapabilirsiniz. Sadece kayıp düşme tehlikelerine karşı dikkatli olun yeter.

Yatağınızı Farklılaştırın 

Yatak odanızda yapacağınız en küçük değişiklik bile seks hayatınızda farklı bir hava yaratacaktır. Mesela bugüne kadar kullandığınız yatağı değiştirip ipek bir yatak alabilirsiniz. Teninize dokunan ipek yumuşaklık seksi daha yoğun bir şekilde yaşamanıza vesile olacaktır. Yatak değiştirmek yerine ipek çarşaflarla da aynı etkiyi yakalayabilirsiniz. Yeter ki isteyin.

Evin Diğer Odalarını Keşfedin 

Sizi heyecanlandıracak diğer odalarda seks yapmanın keyfine varın, mesela her zaman üstünde oturduğunuz ve miskin miskin tv izlediğiniz kanepenizde seks yapmayı deneyebilirsiniz. Seks hakkında ne kadar çok okursanız o kadar çok bilgili olur ve yeni şeyler denemek bu tarz kitaplar sayasında monotonlaşmış seks hayatınız için yeni şeyler öğrenebilirsiniz.

Erotik Kitaplar Okuyun 

Seks hakkında ne kadar çok okursanız o kadar çok bilgili olur ve yeni şeyler denemek Bu tarz kitaplar sayasında monotonlaşmış seks hayatınız için yeni şeyler öğrenebilirsiniz.

Birlikte Porno İzleyin 

Porno izlemek cinsel sapkınlık ya da sapıklık değildir. Partneriniz ile birlikte porno izleyerek değişik şeyler denemek için ilham alabilirsiniz. Ancak porno filmlerde gördüklerinizin abartılı olduğunu unutmayın yoksa hayal kırıklığınıza uğrayabilirsiniz

Gözlerinizi Bağlayın 

Bunun için özel materyaller almanıza gerek yok. Mesela salınızın üzerine veya kravatına parfümünüzden sıkarak partnerinizin gözlerini bağlayın. Aynı şekilde siz de gözlerinizi bağlatabilirsiniz. Böylece diğer duyularınızı ve ellerinizi daha yoğun bir şekilde kullanacaksınız.

Birbirinize Masaj Yapın 

Seksi aceleye getirmeyin ve bir görevmiş gibi yapmayın. Partnerinizden kıyafetlerinizi yavaş yavaş çıkarmasını isteyin, masaj yağlarından faydalanarak birbirinize masaj yapın.

Ön Sevişmeyi Uzun Tutun 

Ön sevişme için yeterince zaman ayırmazsanız seksten alacağınız zevki kısıtlamış olursunuz ve seks hayatınız gittikçe sıkıcı bir hal alır. Bunun için mutlaka ön sevişme için yeteri kadar zaman ayırın. Göreceksiniz birkaç dakikalık fark bile seks hayatınızda büyük değişiklikler yaratacak.

Yeni Pozisyonlar Deneyin 

Tamam vanilyalı dondurmayı sevebilirsiniz ama dondurmanın türlü çeşitleri var ve denemedin diğer çeşitlerini sevip sevmediğinizi bilemezsiniz. Bu yüzden diğer seks pozisyonlarını mutlaka denemelisiniz. Yeni seks pozisyonları için hayal gücünüzü kullanamıyorsanız internet sitelerinden, erotik kitap veya filmlerden faydalanın.

Bazı Yiyeceklerden Yardım Alın 

Mutfaktan yatak odanıza taşıyacağınız bazı yiyeceklerin (dondurma, çikolata sos, krem şanti) seks hayatınıza yaptığı sihirli dokunuşların etkisine inanamayacaksınız.

Kutu Seks Oyuncakları İle Oynayın 

Seks öncesi bu oyunlardan oynamak hem biraz eğlenip rahatlamanıza fayda sağlar hem de bu oyunlardan değişik seks pozisyonları hakkında fikir alabilirsiniz.

Ahlaksız Konuşun 

“Dirty talk” olarak adlandırılan bu konuşmalar seks öncesinde ve seks esnasında partnerin daha heyecanlı ve istekli olmasına katkı sağlar. Bugüne kadar sesiniz çıkmadan yaşadığınız seks deneyimlerini artık bir kenara bırakın ve seks esnasında aktif bir rol alın.

Birbirinize Mastürbasyon Yapın 

Mastürbasyon yapmak için yalnız olmanıza gerek yok. Hem birbirinizin zevk noktalarını keşfetmek hem de seks öncesi ön sevişme sürenizi uzatmak için birbirinize dokunun ve mastürbasyon yapın.

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