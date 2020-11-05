Cinsel ilişkinin sağlığa faydaları neler kalp krizi riskini azaltır!

Cinsel ilişki sadece iki kişinin zevk almak için yaptığı bir aktivinin de ötesindedir. Amaç bu olsa bile seks yapmanın oldukça faydalı sonuçları da bulunuyor. İnsan bedenine ve ruhuna sayısız faydası olduğu kanıtlanan cinsel ilişkinin kalp krizini bile önlediğini biliyor muydunuz? Peki cinsel ilişkinin sağlığa olan faydaları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenleri konuyla ilgili bilgiler veren Cinsel Terapist Dr. Kenan Eren'den öğrendik.

Cinsel birliktelik basite indirgenecek bir aktivite değildir

Cinsel birliktelik basite indirgenerek paylaşılacak bir aktivite değildir. Bazı çiftler, örf, adet, gelenek ve göreneklerden aldıkları bilgilere yenik düşüyor. Bu da ilişkinin ilerleyen zamanlarında işlev bozukluklarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra çiftlerde istek azlığı da ortaya çıkıyor.

Cinsel ilişki tinsel bir oldu

Cinsellik tensel bir olgudan ziyade tinsel bir oldu olarak değerlendirilmelidir. Tinsel demek ruhsal ve zihinsel anlamına gelmektedir. Sadece ten üzerine kurulu cinsel birliktelikler bir süre sonra bitmektedir. Bu tarz ilişki düzeyi olan kişilerin ilişkide ilerlemesi oldukça zordur. Bu nedenle tpartnerinizle aranızda tinsel bir bağ kurmanız her zaman için daha doğru olacaktır. Sağlıklı bir cinsel ilişki, ilişkinizin ömrünü de uzatacaktır. Sağlıklı ilişkiden kastetilen şey, kişilerin kendi fantezilerini, düşüncelerini uygulayabildikleri bir mecra anlamına gelmektedir.

Kalp krizi riskini düşürüyor

Cinsel birliktelik sırasında mutluluk hormonları adeta harekete geçiyor. Cinsel birlikteliğin koruyucu bir etkisi de bulunuyor. Örneğin gribe, kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Duyunca oldukça şaşıracağınız bir bilgi de cinsel ilişkinin kalp kirizi riskini düşürdüğü. Evet yanlış duymadınız! Seks yapmak kalp krizi riskini de düşürüyor.