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Koronavirüsü yenen oyuncu Tuvana Türkay'dan üzen açıklama ciğerlerim mahvoldu!

Koronavirüse yakalanan Tuvana Türkay, hastalığı atlattı. Türkay, dün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hayranlarına hastalık sürecini anlattı.

Koronavirüsü yenen oyuncu Tuvana Türkay'dan üzen açıklama ciğerlerim mahvoldu!
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Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanıp hastalığı yendiğini duyuran Tuvana Türkay, hastalık sürecinin zorluğunu sevenlerine anlattı. Hastalık dönemini çok zor geçirdiğini söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, dün Instagram'da bir video çekti, hayranlarına uyarıda bulundu.

"Hastalığı çok ağır geçirdim"

Tuvana Türkay, "Kendimi her şeyden sakınıp çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim" dedi. 

"Virüsün ciğerlerimde yarattığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum"

Ünlü oyuncu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum"

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