Saçı nasıl kurutmalı ısıyı saç tipinize göre ayarlayın!

Saç kurutma makineleri bazılarımız için evden çıkmadan saçlarımızı kurutmak, bazılarımız için de saçı şekillendirme işlemleri için kullandığımız bir eşyadır. Her evin olmazsa olmazları arasında yer alan hayat kurtarıcı bu aleti ne kadar doğru kullandığınızı biliyor musunuz? Kafaların az çok karıştığını tahmin edebiliyoruz. İşte o yüzden elmaelma.com okurları için şimdiye kadar gelişi güzel kullandığımız kurutma makinelerinin doğru kullanımı hakkında bazı bilgilendirmelerde bulunduk!

Saç tipinize göre ısıyı ayarlayın

Aceleci davrandığımız zamanlarda saç kurutma makinesini yüksek ısıda kullanıp saçlarımızı bir an önce kurutmak istiyoruz ancak saç telleri kalın olan kişiler için her ne kadar bu yöntem çok da etkilemese bile ince telli saçlar için bu durum aynı olmayacaktır. Yüksek ısı saçın hasar görmesine ve çok çabuk yıpranmasına neden olabilir. Bu nedenle her zaman kurutma makinesini düşük ısıda çalıştırmaya özen göstermeniz gerekiyor.

Saçı kuruturken tek bir yeri hedeflemeyin

Saçınızı kuruturken tek bir yeri hedeflemeyin. Saçınızı kuruturken sürekli olarak farklı noktaları kurutarak başa sarın ve saçınızın her kısmının kuruduğundan emin olun.

Yüksek ısı zararlı

Saçınızı çabucak kurutmak istediğiniz zamanlarda yüksek ısıyla saçı kurutmak saça zarar verebilir. Bu yüzden düşük ısının gücünü hafife almayın! Özellikle düşük ısıda kurutma makinesini kullanmak aklımıza bile gelmez. Saç kurutma makinesini düşük ayarda kullanarak hem saçınızı istediğiniz doğrultuda şekillendirebilir hem de istediğiniz boyutta saçı kurutabilirsiniz.