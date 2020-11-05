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Metabolizma hızını artıran yiyecekler neler acı biber onlardan biri!

Formda bir beden için metabolizmanızı artırıp vücudunuzdaki ödemi atmak istiyorsanız haberimize bir göz atın. İşte metabolizmayı hızlandıran 4 harika besin!

Metabolizma hızını artıran yiyecekler neler acı biber onlardan biri!
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Hızlı kilo almanın en önemli sebeplerinden biri de metabolizmanın yeteri kadar hızlı çalışmamasıdır. Peki metabolizmayı hızlandırmanın yolunun yediğiniz yiyeceklerden geçtiğini biliyor muydunuz? Greyfurt, limon, acı biber gibi besinleri diyet listenize ekleyerek hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Metabolizmanızı ateşleyecek 4 mucizevi besini aşağıya bırakıyoruz...

Greyfurt

C vitamininden zengin olan greyfurt bu sayede metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. C vitamini, yağ metabolizmasını düzenler ve yağ yakımını sağlar.

Greyfurtlar ayrıca metabolizma için gerekli olan mükemmel antioksidan özelliklere sahip bir flavonoid olan naringenin içerir. Naringenin, kandaki insülin seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bu da dengeli kan şekeri seviyelerine ve gelişmiş metabolizmaya yol açar.

Acı biber

Biber, vücudunuzun metabolik hızı üzerinde olumlu etkisi olan ve kapsaisin olarak bilinen bir bileşik içerir. Kapsaisin, hücrelerin enerjiyi ısıya dönüştüren bazı özelliklere sahiptir. 2008'de yapılan bir çalışma göstermektedir ki kapsaisinin vücut ısısını ve metabolizmayı artıran termojenezdeki artışla bağlantılıdır.

Limon

Limon, metabolizmanızı hızlandırmak için mükemmel bir besin kaynağıdır. Karaciğerinizi detoksifiye etmeye ve sindirim sistemini temizlemeye yardımcı olur. Limonda bulunan enzimler ve C vitamini, toksinleri vücuttan atık olarak atılan bileşiklere dönüştürerek vücuttan atmaya yardımcı olur. Bu sonuçta metabolik fonksiyonunuzu iyileştirmenize yardımcı olur.

Yeşilçay

Metabolizma hızlandırıcılardan bahsederken yeşil çayı atlamak olmaz. Antioksidanlar ve polifenollerle yüklü yeşil çay, vücudunuzun metabolik aktivitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

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