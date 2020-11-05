Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli kızları Müjgan'ın yüzünü ilk kez gösterdi!

Çocukları Duymasın'da hayat verdiği Duygu karakteriyle ünlenen Ayşecan Tatari 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Edip Tepeli ile ilk bebeğini kucağına aldı. Çift kızlarının yüzünü bir video ile ilk kez yayınladı.

Babası Ayşe Müjgan'ı paylaştı

Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, kızlarıyla çektikleri ilk videoyu sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. Çiftin kızları Ayşe Müjgan Tepeli'nin ilk videosu ise görenlerin yüzünü gülümsetti.

"Hamilelik döneminde 13 kilo aldım"

Karnı burnunda pozunu yayınlayan Tatari, takipçisinin, "Kaç kilo aldın? Fiziğin çok iyi görünüyor" sorusunu "Ben 13 kilo aldım. Dengeli ve sağlıklı besleniyorum. Kilo asla kıyaslanmaması gereken bir konu bence. Herkes için iyisi başka" diyerek cevaplamıştı.