Bulgurlu tavuk kapama nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Sofralarınızı şenlendirecek lezzetli mi lezzetli bir tarifle daha karşınızdayız. Bulgurlu tavuk kapama için önce soğanla zeytinyağını kavuruyoruz, ardından tavukları ekleyip soteliyoruz. Tavuk piştikten sonra pişmiş olan tavukları, fırın kabına koyduğunuz bulgurun üstüne yerleştiriyoruz. Ortaya parmaklarınızı yiyeceğiniz bir lezzet çıkıyor! İşte bulgurlu tavuk kapama tarifi...

Bulgurlu tavuk kapama malzemeleri:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 adet bütün tavuk(parçalanmış)

1,5 yemek kaşığı domates salçası

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı köri

1 yemek kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

5 su bardağı su

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

4 adet sivri biber

2 adet domates(kabukları soyulmuş, doğranmış)

Nasıl yapılır?

Düdüklü bir tencereye zeytinyağını alın ve ince ince doğradığınız kuru soğanı pembeleşene dek kavurun. Parçalanmış tavukları da ekleyin ve yaklaşık 5 dakika boyunca soteleyin. Ardından tavukların üstüne domates salçasını ve baharatları ilave edin. Güzelce karıştırdıktan sonra suyunu da ekleyin.

Düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 20 dakika boyunca pişirin. Tavuğunuz pişerken; biberleri ince ince doğrayıp bir kenara alın. Domatesin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayıp bir kenara alın. Isıya dayanıklı cam bir fırın kabına yıkayıp süzdüğünüz bulguru koyun. Üstüne doğradığınız biber ve domatesleri ilave edin.

Tavuk piştikten sonra tencerenin havasını çıkartıp, kapağını açın ve pişmiş olan tavukları, fırın kabına koyduğunuz bulgurun üstüne güzelce yerleştirin. Tencerede kalan tüm suyu bulgurun üstüne dökün ve önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlenmeye bırakın ve ardından sıcak sıcak servis edin.