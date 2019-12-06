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Ciciş Ceyda Ersoy Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı

Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından "Kitap okurken sütyen takmıyorum" diyerek üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Ciciş Ceyda Ersoy Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı
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Magazin dünyasında Ciciş Kardeşlerden biri olarak tanınan Ceyda Ersoy, paylaştığı son fotoğrafı ile yine adından söz ettirdi. Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar. Ceyda Ersoy, son olarak dün akşam üstsüz bir pozunu paylaşarak herkesi şaşırttı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI 

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı. Elinde tuttuğu kitaplarla göğüslerini kapatan Ersoy, fotoğrafı "Kitap okurken sütyen takmıyorum" notuyla paylaştı. Ceyda Ersoy'u fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Ciciş Ceyda Ersoy Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı

YATAKTA VE BANYODA POZ VERMİŞTİ

Ceyda Erosy kısa bir süre öncede yatakta ve banyoda çıplak vücudunu havluyla kapatarak poz vermişti. Ersoy, kısa sürede beğeni rekoru kıran fotoğraflarından birini Instagram hesabından silmişti.

Ciciş Ceyda Ersoy Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı

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