Ciciş Ceyda Ersoy Instagram'dan kitapla göğüslerini kapattığı üstsüz pozunu paylaştı

Magazin dünyasında Ciciş Kardeşlerden biri olarak tanınan Ceyda Ersoy, paylaştığı son fotoğrafı ile yine adından söz ettirdi. Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar. Ceyda Ersoy, son olarak dün akşam üstsüz bir pozunu paylaşarak herkesi şaşırttı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı. Elinde tuttuğu kitaplarla göğüslerini kapatan Ersoy, fotoğrafı "Kitap okurken sütyen takmıyorum" notuyla paylaştı. Ceyda Ersoy'u fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

YATAKTA VE BANYODA POZ VERMİŞTİ

Ceyda Erosy kısa bir süre öncede yatakta ve banyoda çıplak vücudunu havluyla kapatarak poz vermişti. Ersoy, kısa sürede beğeni rekoru kıran fotoğraflarından birini Instagram hesabından silmişti.