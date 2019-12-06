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Hamileyken alkol içen İpek Tanrıyar'dan takipçilerine hakaret köpekler havlıyor!

Hamileyken alkol kullandığı için eleştirilen İpek Tanrıyar takipçilerine ''köpekler havlıyor'' diyerek hakaret etti.

Hamileyken alkol içen İpek Tanrıyar'dan takipçilerine hakaret köpekler havlıyor!
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Geçtiğimiz haftalarda eşi oto hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan ve şimdilerde 2 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şoke etmişti. Instagram hesabından "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla şarap fotoğrafı paylaşan Tanrıyar'ı takipçileri eleştiri yağmuruna tutmuştu. Tanrıyar, bebeğini düşünüp kendisni eleştiren takipçilerine  ''köpekler havlıyor'' diyerek hakaret etti. 

''BÜTÜN KÖPEKLER HAVLIYOR''

Hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına müjdeyi veren İpek Tanrıyar, önceki akşam Instagram hesabından elindeki içki bardağıyla fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla paylaşan Tanrıyar'a tkipçilerinden eleştiri geldi. Tanrıyar ise "Karnındaki bebeğini düşünmüyor musun?" diyerek tepki gösteren takipçilerine "Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım bütün köpekler havlıyor" diyerek karşılık verdi. Tanrıyar'ın bu paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi.

Hamileyken alkol içen İpek Tanrıyar'dan takipçilerine hakaret köpekler havlıyor!

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