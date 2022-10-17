Esra Ezmeciye gelen cinsellik sorusu! "Hocam günde 6 kez ilişkiye giriyorum ama... "

Daha önce birçok paylaşımı ile gündeme gelen uzman psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar çarpıcı itiraflara ve sorulara flaş cevapler vererek takipçilerinin sorunlarını dinleyerek yol göstermeye çalışan Ezmeci yine çok konuşulacak bir itirafa verdiği cevap ile gündeme geldi. Son olarak bir takipçisinin, "Hocam günde 6 kez ilişkiye giriyorum. Girdikçe istek çoğalıyor. Ne yapmam lazım?" sorusuna yanıt veren uzman isim takipçisine, "Bu fazla bir sayı, bağımlılık süreci olabilir. O yüzden kendinizi bu durumdan mahrum bırakarak, yavaş yavaş isteğinizin azalmasını sağlayabilirsiniz. Ya da uzmandan destek alabilirsiniz." yanıtını verdi.

İşte Esra Ezmeci'nin takipçilerinden gelen bomba itiraflar;

Esra Ezmeci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1 Ağustos 1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdi. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yaptı.

İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan güzel psikolog İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev almıştır. Fulya ile Umudun Olsun programında yorumları ve eleştirileriyle adından söz ettiren Ezmeci şimdilerde ise FOX TV'de yayınlanan kendi programını ("Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya) yapmaktadır.