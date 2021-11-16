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Pirinç suyu faydaları neler ten rengini beyazlatmak istiyorsanız...

Cilt bakımda doğal yöntemler arayanlar için cildi beyazlatmaya yardımcı olan pirinç suyunun cilde faydaları saymakla bitmiyor!

Pirinç suyu faydaları neler ten rengini beyazlatmak istiyorsanız...
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Ten rengini beyazlatmak için bir çok krem kullanmak yerine pirinç suyunu kullanabilirsiniz. Cildi sadece beyazlatmak için değil aynı zamanda ciltteki lekeleleri gidermek ve cilt rengini eşitlemek için cilt bakım rutinlerinize ekleyebilirsiniz. İşte elmaelma.com okurları için kullanılabilecek cilde iyi gelen pirinç suyu faydaları...

PİRİNÇ SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELER?

Suyla temas eden pirinç fitik asit üretir. Bu madde peeling görevi yaparak ölü derinin atılmasını ve cildin beyazlamasını sağlar. Hatta cilt lekeleri için üretilen bazı beyazlatıcı kremlerde fitik asit kullanıldığını görebilirsiniz.

Pirinç suyu gözeneklerin temizlenmesini sağlar ve cildi yumuşatır. Gözenekleri küçültür. Cildin bakterilerden arınmasını sağlar. Pirinç suyu cilde parlaklık verirken pirinç maskesi ise ciltteki kırışıklıkların azalmasını sağlar.

Sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller. Cildi sıkılaştırır ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Pirinç içeriğindeki para aminobenzoik asit (PABA), ferulik asit ve allantoin maddeleri sayesinde iyi bir güneş korucusudur.
Pirinç suyunu güneşe çıkmadan önce sürerseniz sizi tüm gün güneşin zararlı etkilerinden korur. Ferulik asit aynı zamanda iyi bir antioksidandır. Allantoin ise güneş yanıklarını azaltır ve cildin onarılmasına yardımcı olur.

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