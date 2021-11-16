Canlı yayında birbirine giren Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ifşa oldu

Geçtiğimiz günlerde Flash TV canlı yayına Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci kavgası damga vurmuştu. Polemiğin ardından stüdyoyu terk eden Ekinci'nin yerine Nurseli İdiz programa yorum olarak dahil edilirken kavga sonrası Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin WhatsApp mesajlaşmalar da ifşa oldu.

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın Flash TV'de sunduğu Al Sana Haber adlı programda geçtiğimiz günlerde Türk-Kürt polemiği yaşanmıştı. Tuğba Ekinci, canlı yayında Nihat Doğan ile ettiği kavga sonrası sinirlenerek yayını terk etmişti. Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci programa bir daha gelmeyeceğini söylemişti.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Bu gelişmenin ardından Seyhan Soylu ise WhatsApp grubunda Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci'nin kavgalarını ifşa edip Ekinci'yi gruptan çıkardı.

kaynak: Haberler.com