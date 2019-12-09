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Hirsütizm nedir bu hastalık kadınların kabusu oluyor!

Hirsutizm nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır? Kadınlarda sıklıkla görülen vücuttaki kıllanma artışı yani hirsutizm hakkında tüm merak edilenler!

Hirsütizm nedir bu hastalık kadınların kabusu oluyor!
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Kadınlar ve özellikle genç kızlarda daha çok rastlanılan aşırı kıllanma yani bilimdeki adıyla hirtusizmin ne olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle üreme çağındaki kadınların %8 ini etkileyen bu rahatsızlık androjen yani erkeklik hormonunun artmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Her zaman hormon düzeyiyle doğrudan bir ilişkisi bulunmayan hirtusizm hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.  Peki kadınların kabusu olan hirtusizm nedir? Belirtileri neler? Nasl tedavi edilir? İşte tüm bu soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

AŞIRI KILLANMANIN PEK ÇOK NEDENİ OLABİLİR 

Kadınlarda görülen aşırı kıllanmanın yani bilimsel adıyla hirtusizmin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlar; yumurtalıklarda veya böbrek üstü bezinde fazla miktarda androjen salgılanması,erkeklik hormonunda artış olmamasına rağmen kıl kökünün hormonlara karşı aşırı hassasiyetinin gelişmesi, troid bezi hastalıkları, kafa içi tümörleri gibi hastalıklar bu rahatsızlığın nedenleri arasında gösterilebilir. 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU AŞIRI KILLANMANIN EN SIK GÖRÜLEN NEDENLERİNDENDİR 

Aşırı kıllanmanın en sık görülen nedenlerinden biri polikistik over sendromudur. Kıllanma artışı bu rahatsızlığa sahip olan kadınlarda daha çok görülmektedir. 

İNSAN VÜCUDUNDA 2 ÇEŞİT KIL GRUBU BULUNMAKTADIR 

İnsan vücudunda 2 grup kıl mevcuttur. Bunlar ince, kısa, renksiz olanlardır. Bir de sert ve koyu renkl olanlardır. Kadınlarda erkeklik hormonunun artmasıyla birlikte ince olan kıllar kalın sert ve koyu kıllara dönüşmektedir. Erkek bedeninde normal olarak kabul ettiğimiz favori, sakal, bıyık, çene altı, göbek çevresi, meme etrafı, bacak iç yüzü, sırt, popo bölgesindeki kıllanmayı kadınlarda da görüyorsak problem vardır bu problem de hirtusizme işaret etmektedir. 

ÖNEMLİ BİR KISMINDA HİÇBİR HASTALIK BELİRTİSİ YOKTUR 

Hirtusizm hastalarının önemli bir kısmında hiçbir hastalık belirtisi yoktur. Bu kadınların aile öyküsü sorgulandığında se aynı şikayetleri olan kişiler bulunduğu tespit edilebilir. Hormon seviyesi normal olmasına karşın, bu hormonlara vücudun verdiği cevap artmıştır. Tedavisi mümkündür.  

İLAÇ TEDAVİSİ İLE KILLAR RENKSİZ VE İNCE HALE GETİRİLİR 

Hirtusizm rahatsızlığına sahip olan kadınlar öncelikle hemen bir uzmana görünmelidir. Uzman ilk olarak bu rahatsızlığı ortaya çıkaran nedeni araştırmalı ve derecesini saptamalıdır. İlaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisi ile kıllar renksiz ve ince hale gelir. Bu kılların ortadan kalkması ise kılları mekanik olarak temizleyerek olur. Epilasyon gibi temizleme yöntemleri ise tedavi sonrasına bırakılmalıdırç 

 

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