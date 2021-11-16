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Koronavirüsü atlatıp ekranlara dönen Hakan Ural, gözyaşlarına hakim olamadı

Koronavirüsü atlatıp ekranlara dönen Hakan Ural, gözyaşlarına hakim olamadı

Koronavirüsü atlatıp ekranlara dönen Hakan Ural, gözyaşlarına hakim olamadı
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Koronavirüse yakalanıp tedavisinin ardından iyileşen Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına geri döndü. Yaşadığı zorlu süreci anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ural, "Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, koronavirüs tedavisinin ardından hafta içi her gün canlı yayınlanan, sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta"ya döndü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sunucu Ural, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Ural, eşi ve kızının ardından korona virüse yakalandığını aktardı. "Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" diyen Ural bu süreçte yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Sevenlerinden gelen mesajı dinlerken de stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

"İLK 5 TESTİM NEGATİF ÇIKTI"

İlk 5 testinin negatif çıktığını bildiren Ural, sonradan rahatsızlandığını belirterek, "Kovid'in belirtileri devam ediyordu. Fakat ben kendimde son anda bir anormallik hissettim. Nefesimde daralma hissettim. Sitokin fırtınasına yakalandım ve vücudumda çok yüksek oranda enfeksiyon çıktı" dedi. 4 gün çok ağrısı olduğunu aktaran sunucu Ural, sürekli yüksek ateşi olduğunu, hastanede 6 gün kaldığını belirtti.

AŞI UYARISI

"İyi ki çift aşılıyım" diyen sunucu Ural, "Mutlaka aşı yaptırın" diyerek herkesi uyardı.

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

Hipersitokinemi olarak da adlandırılabilen "sitokin fırtınası" teriminin ilk belgelenmiş kullanımı, graft-versus-host hastalığını tartışan 1993 tarihli bir makalede ortaya çıkar. Bununla birlikte, 2000 yılından bu yana, çeşitli bulaşıcı hastalıklarda sitokin fırtınalarına atıfta bulunulmaktadır, bu nedenle bu terim en yaygın olarak bağışıklık sistemi tarafından kontrol edilemeyen bir inflamatuar yanıtı tanımlamak için kullanılır.

 İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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