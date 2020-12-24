Kış dekorasyonu nasıl yapılır ahşap görünüme yer verin!

Kışın evinizi mevsimi yansıtan birkaç değişiklikle güzelleştirmeniz çok kolay. Evde daha fazla vakit geçirmenizi sağlayacak sıcak ve konforlu bir ortam yaratacağınız kış dekorasyonu tavsiyelerini sizin için derledik. İşte evinizi güzelleştirecek kış dekorasyon önerileri!

Ahşap görünüme yer verin

Ahşap dekorasyon birçok insanın tercih ettiği ve huzur bulduğu bir detaydır. Oturma odanızda ahşap motiflere yer verebilirsiniz. Bunun dışında ahşabı, metal detaylarla birleştirip daha çekici bir görünüm elde edebilirsiniz.

Minderlere yer açın

Odanızı sıcak bir atmosfere dönüştürecek aksesuarlardan biri de minderler veya kırlentler! Ne kadar çok minder kullanırsanız, o kadar çok sıcak bir ortam sağlamış olursunuz. Odanıza dekoratif bir şıklık katacak olan minder ve kırlentler, size renk uyumu konusunda kendi tarzınızı oluşturma fırsatı verecektir. İster odanızla uyumlu renkler yapın, isterseniz de kontrast renkler oluşturun.

Olmazsa olmaz mumlar ve tablolar

Kış dekorasyonunun vazgeçilmez unsurlarından biri de mumlar! Raf, sehpa veya TV ünitenizin çevresinde kullanacağınız dekoratif mumlar, evinizin sıcak bir atmosfere kavuşmasını sağlar. Yaşam alanlarımızın duvarlarını renkli kılan tablolara kış dekorasyonunda dayer açın! Doğayı evinize taşıyabilecek duvar panoları tercih edin.

Koltuk şalları ve örgü detaylar

Kış dekorasyonun da örgü detaylar, koltuk şalları ve tüylü halılar da kullanabileceğiniz ürünler arasında. Ancak burada dikkat etmeniz gereken unsurlar var. Tüylü halı ve örgü detaylarının odanıza uyup uymadığına karar vermek. Örneğin kanepeleriniz minimalist bir tasarıma sahipse triko battaniyeler, evinize örgü battaniyerlerden daha çok uyum sağlayacaktır.

Aydınlatma önerileri

Kış mevsiminde malum gündüzler kısalıyor ve geceler uzuyor. Yaşam alanımızdaki enerjiyi yüksek tutmak için aydınlatmalar bu alanda devreye giriyor. Ev dekorasyonunuz ile uyumlu olabilecek sıcak renklere ya da hasır, ahşap gibi detaylara sahip aydınlatma ürünlerini tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer ahşap tonlarının ve dokusunun ağırlıkta olduğu bir dekorasyonunuz varsa minimal çizgilere sahip metal ürünler de kışa uygun bir atmosfer oluşturmanız konusunda size yardımcı olabilir. Abajur, lambader, aplik gibi belirli bir alanı aydınlatma konusunda başarılı olan ürünler bunu yaparken ışığın gücünden yararlanmanızı sağlayarak kış aylarını daha enerjik geçirmenize de katkı sağlayabilir.

Bitkilerden sakın vazgeçmeyin!

Özellikle oturma odanızda yapacağınız bir kış köşesi, size baharı ve yazı anımsatacaktır. Canlı renkleri ve mis kokularıyla yaşam modunuzu yükseltecektir. Örneğin siklamen, çuha çiçeği ve aöelya kışın da açan çiçeklerarasında yer alıyor. Bu çiçekleri oturma odasında kullanabilirsiniz. Bir diğer kış atmosferine uyum sağlayacak bitki ise kaktüs! Evinizde kaktüslere yer açmayı unutmayın.

Balkonsuz olmaz: Kış balkonu

Kışın havanın soğuk olması nedeniyle balkon, bahçe gibi alanlarda çok daha az vakit geçirdiğimiz doğru; fakat kış balkonu sayesinde bu alanları daha keyifli bir hale getirebilir ve daha çok zaman geçirebilirsiniz.