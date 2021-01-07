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Ofis masasını güzel gösterecek dekorasyon önerileri neler renkli bir kişiyseniz...

Çalışma ortamınız ofisteki masanızı düzene sokacak birbirinden etkili dekorasyon önerilerine ne dersiniz? Bu fikirleri çok seveceksiniz.

Ofis masasını güzel gösterecek dekorasyon önerileri neler renkli bir kişiyseniz...
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Haftanın büyük bir zaman dilimini geçirdiğiniz çalışma ortamımız oldukça önemli bir yer ediniyor hayatımızda. Bu ortamımızı düzene sokacak şahane dekorasyon önerilerine ne dersiniz? Hem sizi motive edecek hem de çevrenizdekilere sizi yansıtacak ofis masası dekorasyon önerileri için içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. İşte birbirinden etkili dekorasyon önerileri! 

Kişiliğinizi ortaya çıkarın 

Ofis ortamındaki masanızını dekore ederken ilk olarak dikkat etmeniz gerkeen şey sizi yansıtıp yansıtmadığıdır. Yani renkli bir kişilikseniz masanız sizi yansıtıyor mu? buna dikkat etmeniz önem taşımaktadır. Kişiliğinizi rtaya çıkaran renkli kalemler, süsler hem sizi hem de çevrenizdekileri motive edecektir. 

Mutlaka ihtiyaçlarınızı belirleyin

Ofisteki masada çok fazla şey kullanmayı seviyor olabilirsiniz. Bu durumun herhangi bir karışıklığa ya da dağınık bir görüntüye sebebiyet vermesini istemiyorsanız masayı düzene sokacak olan eşyaya karar vermekle işe başlayabilirsiniz. Bu bir not defteri, kalem, bilgisayar, kalemlik  vs olabilir. Bir ihtiyaç listesi belirleyin. 

Dosyalık edinmeyi ihmal etmeyin 

Dergileriniz veya not kağıtlarınızı içerisine ilave edebileceğiniz dosyalık edinerek eşyalarınızın kaybolmasını veya masada dağınıklık bırakmasını engelleyebilirsiniz.

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