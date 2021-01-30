Gergedan gribi belirtileri yaşam kalitesini düşürüyor!

Son yıllarda ortaya çıkan bir kavram olan gergedan gribinin ne olduğunu biliyor musunuz? Grip değil de gribimsi denilen gergedan virüsü hakkında son zamanlarda ortaya değişik iddialar atıldı. Peki bu kadar çok konuşulan virüs hakkında ne biliyoruz? Çok fazla tehlikeli olmayan bu virüs kişinin yaşam kalitesini bozarak olumsuz yönde etkiliyor. Bizde elmaelma.com olarak gergedan virüsü hakkında tüm merak edilenleri Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan öğrendik. Gergedan gribi belirtileri neler? Gergedan gribinden nasıl korunur? İşte tüm merak edilenler!

BURUN HASTALIĞI YAPAN BİR VİRÜSTÜR

Tehlikeli olmamasına rağmen yaşam kalitesini oldukça düşüren ve oldukça da olumsuz etkileyen bir hasttalıktır. Uzmanlar ülkemizde gergedan olarak adlandırılan virüsün "Rhinovirüs" kelimesinin yanlış tercüme edildiğinden kaynaklandığını vurguluyor. Bu virüs burun hastalığı yapan bir virüstür.

SÜREKLİ BURUN AKINTISI YAŞANMASINA SEBEBİYET VERİYOR

Bu virüsün birden çok belirtisi bulunmaktadır. Hafif belirtilerle etkisini göstermeye başlamaktadır. Solunum yolu hastalığına neden olan virüs baş ağrısı, kusma, ishal, öksürme ve burun akıntısına neden olur. En önemli belirtisi ise kişiyi yatağa düşürmez ama sürekli burun akıntısı yaşamasına sebebiyet verir.

10 GÜN SÜREN VİTAMİN DESTEĞİYLE GEÇİYOR

Gergedan gribi ortalama 10 gün süren vitamin desteği sayesinde geçiyor. Uzmanlar genellikle düşük antibiyotik vererek bağışıklığı güçlendirmeye çalışır.

VİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Bu virüsten korunmanın en etkili yöntemi toplu taşıma araçlarında kişilerle çok fazla temas etmemekten geçiyor. Bunun yanı sıra kişi kişisel temizliğine dikkat etmelidir. Vitamin desteğini de ihmal etmemelisiniz. Gün içerisinde özellikle ara öğünlerde bol bol c vitamini içeren gıdalar tüketmeye özen göstermelisiniz. Örneğin nar, portakal ve kivi gibi bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek aynı zamanda vücudunuzun C vitamini ihtiyacını da karşılayacak meyveri tüketebilirsiniz.