Hızlı kilo verdiren detoks suyu tarifleri neler karın bölgesi için yeşilçay ve salatalık!

Bahar aylarının yaklaştığı şu günlerde kadınların en büyük sorunlarından biri kışın alınan kilolardan kurtulmak oluyor. Kilo vermek için diyet ve egzersizin yanı sıra bol bol su tüketmek gerekiyor. Detoks suları sayesinde hem suyunuza lezzet katmış hem de ödemden kurtulmuş olacaksınız. İşte sizin için biraraya getirdiğimiz hızlı kilo verdiren detoks suyu tarifleri!

Dümdüz bir karın için yeşilçay ve salatalık

1 fincan demlenmiş yeşil çay, 1 salatalık, 1 misket limonu, 1 elma, 7-8 yaprak nane, 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil ve 1 çubuk tarçın.

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri 2 litre suyun içine ekleyin ve bir gece öncesinde buzdolabında bekletin. Gün içerisinde istediğiniz zaman içebileceğiniz bu detoks suyu, karın bölgesindeki yağları eritmesinin yanında ve gözle görülür bir değişim yaratacak.

Yaban mersini ve armut

1 armut, 1 greyfurt, birkaç yaprak taze nane, 1 avuç ahududu, 1 adet misket limonu ve bir avuç yaban mersini.

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri 2 litre suyun içine ekleyin. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu içecek vücudunuzdaki toksinleri atacak ve yağ yakmanızı hızlandıracak.

Limon ve greyfurt

1 salatalık, birkaç yaprak nane, 1 misket limonu, 1 limon ve 1 greyfurt.

Nasıl yapılır?

Bu detoks suyu size mükemmel bir C vitamini sağlamasının yanı sıra içeriğideki salatalık sayesinde idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Yağ yakmanıza yardımcı olacakbu suyu hazırlamak için tek yapmanız gereken, 2 litre suya bütün malzemeleri dilimleyerek koyun ve buzdolabında birkaç saaat bekletip tüketin.

Sindirim sistemi için hindistan cevizi

Yarım hindistan cevizi, yarım misket limonu ve 8-9 adet nane yaprağı.

Nasıl yapılır?

Sindirim sisteminizi lezzetli bir içeçecek içerek çalıştırmak isterseniz bu karışım sizin için uygun. Tüm malzemeleri 2 litre suyun içerisine ekleyerek buzdolabında bekletin. Soğuk bir şekilde içeceğiniz bu detoks suyu, hem sindirim sistemini çalıştıracak hem de vücudunuzun su ihtiyacını karşılayacak.

Çilek ve kivi ile toksinlerden arının

200 gram çilek, 1 limon ve 3 kivi.

Nasıl yapılır?

2 litre suyun içerisine saydığımız tüm malzemeleri dilimleyerek ekleyin ve buzdolabında 3-4 saat bekletin.A ve E vitaminleri açısından zengin olan bu detoks suyunu, ofiste veya evde gün boyu içerek vücudunuzu toksinlerden arındırabilirsiniz. Ayrıca bu detoks suyuidrar yollarınızı da çalıştıracak ve yediğiniz yemekleri de kolaylıkla sindirebilirsiniz.