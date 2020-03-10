Şeyma Subaşı yataktaki hallerini çektiği videoyla paylaştı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı kayak tatilinden döndü. Subaşı bu sefer de uyku öncesi çektiği bir videoyu paylaştı. Subaşı yatağında çektiği videoya "Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum'' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Eleştirilere kulak tıkıyor

Son zamanlarda paylaşımlarını İngilizce yapan ve bu yüzden zaman zaman tepki de çeken Şeyma Subaşı, görünen o ki kendisine yöneltilen eleştirilere aldırmıyor. Subaşı, bu eleştirilerin kendisini çok da fazla ilgilendirmediğini yaptığı paylaşımlarla göstermeye devam ediyor.

''Kusurlarımla mükemmelim''

Uyku öncesi yatağında çektiği bir videoyu İngilizce satırlarla süsleyen Subaşı, hatalarının ve kusurlarının kendisini güçlendirdiğini söylerken kendisini sevdiğini belirtten cümleler paylaştı. İşte Subaşı'nın o satırları: "Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum, zayıflığımla güçlü ve kendi tarzımda güzelim çünkü benim ve ben kendimi seviyorum."