Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme müzik değil şov yarışması!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Yıllar önce O Ses Türkiye adlı ses yarışmasında jüri koltuğuna oturan Sandal, olay açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı "Türkiye'de gerçek anlamda bir müzik yarışması yok" diyerek Ilıcalı'yı küplere bindirecek açıklamalarda bulundu.

''O Ses Türkiye jüri şovu''

2012 ve 2013 yıllarında O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mustafa Sandal, önceki gün katıldığı programda "Türkiye'de gerçek anlamda bir müzik yarışması yok" diyerek şu sözlerle Acun Ilıcalı ve diğer jüri üyelerine gönderme yaptı: "Benim de ilk iki sene jürisi olduğum dönemden itibaren hiçbir zaman müzik yarışması değildi. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. O aslında bir jüri şovu ve eğlence programı."

''Işıklar söndüğünde herkes köşeye çekilecek''

"Oradan takım kurulurken ben bunu ilk andan itibaren yarışmacılara çok net anlatıyordum; burası bir deneyim, buradan keyif almaya bakın diye. Burada ışıklar söndüğünde sona gelindiğinde herkes kendi köşesine çekilecek ve siz bir boşluğa düşeceksiniz. Burada olanların farkında olursanız düştüğünüzde de o mesafeniz o kadar kısa olur. Türkiye'de gerçek anlamda bir yetenek yarışması yok."