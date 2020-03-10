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Hülya Avşar kimdir yeni programı YouTube üzerinden yayınlanacak!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu ve sunucu Hülya Avşar YouTube programıyla ekranlara geri dönüyor. Avşar'ın programı 'sansürsüz ve özgürce' olacak.

Hülya Avşar kimdir yeni programı YouTube üzerinden yayınlanacak!
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Bir süredir ekranlara ara veren ve son olarak Star TV'de yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programını sunan Avşar kızının yeni adresi belli oldu. Avşar, son dönemde ünlülerin de rağbet gösterdiği YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak olan bir program sunacak.

'Sansürsüz ve özgürce' yayın

Hülya Avşar'ın merakla beklenen talk show programı, mart ayının sonundan itibaren YouTube'dan yayınlanacağı öğrenildi. Çok farklı konu ve konukların yer alacağı projenin çekimlerine ise bu hafta başlanacak. Programın ana teması 'sansürsüz ve özgürce' konuşmak olacak.

Hülya Avşar kimdir?

Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963, Balıkesir), Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunucu.

Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Ailesi tarafından Kürtçe "malakan curri" diye çağırılırdı. Bu söz "malakan sarışın" anlamına gelmektedir. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.

Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. "Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Klip, Hülya Avşar'ın popo sallama sahnesi başta olmak üzere daha pek çok sahnesi ile bir kült haline geldi. Klip, feministlerin tepkisini topladı, ancak ikinci klip "Yürü Ya Kulum" oldukça feminist ve erkek karşıtı bir klip oldu.

Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra (1998) isminde bir kız çocuğu sahibidir. Çift, 2005 yılında boşandı. Kendisi sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. 

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