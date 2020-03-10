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YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi

YouTuber Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, eski bir videosu nedeniyle YouTube'a video yükleme yasağı geldiğini duyurdu.

YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi
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Türkiye'de en çok abonesi bulunan Youtuber'lardan Enes Batur, Youtube tarafından video yüklemesinin engellendiğini gösteren bir görseli takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, eski bir videosu nedeniyle YouTube'a video yükleme yasağı geldiğini duyuran Batur'un cezasının nezaman biteceği bilinmiyor. 

''Emeklerimiz çöp oluyor''

Enes Batur, yaptığı açıklamada YouTube yönetiminin vermiş olduğu 'video yükleme engeli' cezasını haksız bulduğunu ifade etti. Batur cezaya, "Emeklerimiz çöp oluyor" diyerek isyan etti. Batur'un YouTube hesabındaki 'video yükleme engeli' cezasının ne zaman biteceği ise bilinmiyor.

Peki Enes Batur kimdir? 

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Babası polis emeklisi, annesi ise hemşiredir. Küçük yaşlarda video içeriği üretmeye başlayan Enes Batur kısa sürede fenomen oldu. Her yıl düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri 2017 yılında ilk defa En İyi YouTuber/Instagrammer kategorisi altında bir ödül verdi ve ödülün sahibi Enes Batur oldu. Ancak daha sonra Batur’un kanalında ‘çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler’ bulunduğu gerekçesiyle ödülü geri alındı. Ancak, Altın Kelebek ödül tartışmalarının hemen ardından 2018’de Altın Palmiye Ödülleri’nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü’nü kazandı.

Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018’de vizyona girdi. 2. Filmi Enes batur gerçek kahraman 31 Mayıs 2019’da vizyona girdi. 2019'un son günlerinde çıkardığı “Enes Batur – Dolunay” adlı parça ise hiç beklenmedik bir anda müzik piyasasına bomba gibi düşerken dijital medyada paylaşıldığı dakikadan itibaren ilk yarım saat içerisinde 500.000'den fazla kişi tarafından izlenerek önemli bir rekora imza attı. Enes Batur’un Youtube kanalında şu an 15,2 milyon takipçisi bulunuyor.

 

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