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Songül Karlı kimdir solunum güçlüğü sebebiyle hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, düşük tansiyon ve solunum güçlüğü sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Songül Karlı kimdir solunum güçlüğü sebebiyle hastaneye kaldırıldı!
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Ünlü şarkıcı Songül Karlı sevenlerinin yüreklerini ağzına getirdi.  Önce tansiyonu düşen, ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayan ünlü şarkıcı Karlı soluğu hastanede aldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Songül Karlı taburcu edilerek sevenlerinin yüreğine su serpmiş oldu. 

Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi 

Medicine Hospital'de Dr. Zeki Doğan tarafından tepeden tırnağa kontrolden geçirilen Songül Karlı'ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan ünlü şarkıcı evinde istirahat için taburcu edilirken, şarkıcının yakınları derin bir nefes aldı. Bu arada Songül Karlı'yı sevenleri geçmiş olsun ziyaretine gitti.

Songül Karlı kimdir? 

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Songül Kargu’dur. Aslen Tokat’lıdır. Türk halk müziği sanatçısı, Tv sunucusudur. İlk albümü Derman sendedir ile 1991 yılında dinleyicileriyle buluştu.
Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı.
2007 yılında Kanal 7ekranlarında “Songül Karlı İle Cumartesi” adlı programı yaptı ve sundu.2008 yılında FOX kanalının evlendirme programı “Su Gibi” adlı programını Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2013 yılında Esra Erol FOX tv.ye gelince programını sonlandırdı.2012 yılında programa evlenmek için katılan Metin Yüncü'ye talip olmuş ve sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında, Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmiştir.

Kaynak: Snob Magazin

 

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