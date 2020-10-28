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Kilo aldırmayan ekmek nasıl yapılır leziz mi leziz!

Hem düşük kalorili hem de doyurucu, unsuz ekmek yapmaya ne dersiniz? Diyette olanlar için harika bir öneri olacak bu tarife bayılacaksınız!

Kilo aldırmayan ekmek nasıl yapılır leziz mi leziz!
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Kilo aldırmayan unsuz ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Düşük kalorili,  üstelikte doyurucu şahane bir tarifle karşınızdayız. Diyette olanlar için harika bir öneri olacak bu tarifi yoksa siz hala denemediniz mi? İşte tğm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kilo aldırmayan unsuz ekmek tarifi. 

MALZEMELER: 

4 tane yumurta, 90 gram susam, 90 gram ay çekirdeği, 90 gram ceviz, 90 gram keten tohumu, 40 gram çörek otu, 1/2 çay kaşığı karbonat, 100 ml su
Bir çimdik kadar tuz

HAZIRLANIŞI: 

4 adet yumurtanın beyaz kısımlarını kaseye alın ve kabarana kadar güzelce çırpın. Köpük köpük bir görünüm elde ettikten sonra yavaşça 100 ml suyu ve karbonatı dökün. Yukarıda bahsettiğimiz tüm tohumları havanda öğütüp karışıma ekleyin. Ancak bu esnada köpüklerin gitmemesine dikkat edin. Ekmek kalıbına dökeceğiniz bu karışımı önceden ısıtılmış 180 derecede 50 dakika boyunca pişirin.

 

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