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Turpun faydaları neler kanseri önlüyor!

Turpun faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Çağımızın hastalığı olan kanseri önleyen bu sebzenin bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık.

Turpun faydaları neler kanseri önlüyor!
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Her yemeğin yanına farklı bir tat katmayı başaran turpun insan sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Her mevsim sofranızda yer alabilecek olan turpun bilinmeyen faydalarının neler olduğunu sizler için araştırdık. En bilinen faydası çağımızın hastalığı olan kanseri önlemek olan turbun bilinmeyen faydalarını içeriğimizden okuyabilirsiniz. Bu faydalarını öğrenince sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz.  

Karaciğer sağlığını koruyor 

Turp içerdiği antioksidan bileşikler ile kansere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra içerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde safra akışını hızlandırır. Kükürtlü birleşiklerin, karaciğer sağlığını koruduğu bilinmektedir.

Şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir 

Düşük glisemik indeksli (kan şekerini yavaş yükselten) ve yüksek > posalı olduğu için şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir sebzedir.

 Kansere karşı kalkan oluşturuyor 

 Lif içeriği ve içerdiği glukosinolat birleşikleri ile kalın barsak kanseri başta olmak üzere, kansere karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.

Yaşlanmayı yavaşlatıcı bir etkisi bulunmaktadır 

C vitamininden zengin bir kaynak olması nedeniyle, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır. Ayrıca yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi bulunmaktadır.

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