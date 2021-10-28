Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor? Paylaştıkları fotoğraf kafa karıştırdı

Ünlü siyasetçi ve oyuncu Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine saatler kala bir paylaşım yaptı. Aslan Beşiktaş'ın stadını çekip üzerine sarı-kırmızı kalp koydu. Simge Sütşurup da aynı noktadan benzer fotoğrafı paylaşınca sosyal medyada dedikodu kazanı kaynamaya başladı. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı ise merak konusu oldu.

STADIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Galatasaray taraftarı olan Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine dakikalar kala The Ritz-Carlton, Istanbul Otel'inden Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı çekip, sarı-kırmızı kalp emojileri koyarak Instagram'dan paylaştı.

AYNI NOKTADAN BENZER KARE

Mehmet Aslan'ın aynı fotoğrafını ise şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un da yayınlaması dikkat çekti.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLİYOR

İkilinin aynı kareyi paylaşması, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu gündeme getirdi. Aslan ile Sütşurup'un Instagram'dan birbirlerini takip ettikleri de ortaya çıktı.