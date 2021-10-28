Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı

Sosyal medya fenomeni Selin Cİğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.

SELİN CİĞERCİ İDDİAYI DOĞRULAMIŞTI

Aşk dedikodularını doğrulayan Ciğerci "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor." demişti.

METECAN BİRSEN'LE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Selin Ciğerci, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığını ileri sürmüştü.

BİRSEN AŞK DEDİKODULARINI YALANLADI

Çıkan bu iddialar sonrasında Birsen, sosyal medya hesabından açıklamaya yaptı. Metecan James Birsen, hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak yalanladı.

Yakışıklı basketbolcu, "Bugün hakkımda çıkan ve bir çok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberler le hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberler i üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.