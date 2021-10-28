Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynananın sözlerini duyan Esra Erol, daha fazla dayanamadı

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda ilginç anlar yaşandı. Oğlu Emrullah'ı, gelininden ayırmak isteyen Hatice Hanım, "Oğlumu ben doğurdum, o benim" sözleriyle Esra Erol dahil izleyen herkesi çileden çıkardı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Her hafta farklı konuların işlendiği programa oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynana damga vurdu.



"OĞLUMU BEN DOĞURDUM, O BENİM"

Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde Hatice Hanım, kendi rızası dışında evlilik yaptığı oğlu ve geliniyle karşı karşıya geldi. Hatice Hanım'ın tüm ısrarlara rağmen oğluyla barışmaması ve onu karısından ayıracağını söylemesi büyük tepki çekti. Esra Erol, Hatice Hanım'a oğlunu kendi haline bırakmasını, bunun daha doğru bir yöntem olduğunu ifade etti ancak Hatice Hanım, Esra Erol'a "Oğlumu ben doğurdum, o benim!" yanıtını verdi. Hatice Hanım'ın bu sözleri karşısında sakinliğini koruyamayan Esra Erol "Doğurdun bitti. Bizim çocuklarımız değil bunlar! Biz onları dünyaya getirdikten sonra artık bireyler." diyerek sitem etti.

"ONLAR ARTIK BENİM DEĞİLLER"

Esra Erol sözlerine "2 tane evladım var. Allah güzel günlerini nasip etsin. Doğurdum, sorumluluklarımı anne olarak yerine getiriyorum. İyi yetiştiriyorum, eğitmeye çalışıyorum, değer yargıları öğretiyorum ama o çocuklar artık benim değil. Ben sadece bu toplumda iyi bir insan olmaları için elinden geleni yapan bir anneyim. Sadece sorumluyum. Onlar artık benim değiller. Onların kendi hayatları. Bırakın şu çocukları ya!" cümleleriyle devam etti. Esra Erol bu sözleriyle seyricisinden alkış aldı.