search menu
search
close

Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı pozu sosyal medyada gündem oldu!

Kerimcan Durmaz, Cadılar Bayramı pozuyla yine adından söz ettirdi. Durmaz'ın jartiyer giymesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı pozu sosyal medyada gündem oldu!
-A A+

Çektiği videolarla gündem yaratan fenomen Kerimcan Durmaz Amerika'ya taşındıktan sonra cesur paylaşımlarının sayısını artırdı. Yeni hayatıyla son derece dikkat çeken Durmaz'ın Cadılar Bayramı paylaşımları ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

PAYLAŞIMLARI PEK CESUR

Amerika ve Türkiye arasında uzun zamandır mekik dokuyan sosyal medya fenomeni, 3.7 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından 2019 yılına ait olan "Halloween" pozunu paylaştı. Durmaz'ın paylaşımında makyajından çok giydiği kıyafeti dikkat çekti.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Işıl ışıl görünen cildin sırrı burada: Badem sütü maskesi Işıl ışıl görünen cildin sırrı burada: Badem sütü maskesi
Cilt Bakımı
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pakdemir'den kötü haber Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pakdemir'den kötü haber
Magazin
En Güncel Galeriler
İrem'den bomba itiraf: Uyku sersemi terbiyesizce mesajlar attım
İrem'den bomba itiraf: Uyku sersemi terbiyesizce mesajlar attım
Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan'dan olayın perde arkasını açıkladı
Özcan Deniz'i darp eden Feyza Aktan'dan olayın perde arkasını açıkladı
Meryem Uzerli küvette çırılçıplak... O fotoğraf sosyal medyayı salladı
Meryem Uzerli küvette çırılçıplak... O fotoğraf sosyal medyayı salladı
Esra'dan Bergüzar'a çok sert tepki: Yahu ne çabuk unuttun...
Esra'dan Bergüzar'a çok sert tepki: Yahu ne çabuk unuttun...
Sibel Can-Emir Sarıgül'ün gizli aşkı belgelendi!
Sibel Can-Emir Sarıgül'ün gizli aşkı belgelendi!
Seren Serengil 'zina yasası çıksın' dedi! Bekareti olayı hatırlatıldı!
Seren Serengil 'zina yasası çıksın' dedi! Bekareti olayı hatırlatıldı!
Önceki Haberler
Oldukça basit: Ev yapımı naneli diş macunu tarifi!
Oldukça basit: Ev yapımı naneli diş macunu tarifi!
Bu faydasını öğrenince sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!
Bu faydasını öğrenince sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!
10 madde de kalp sağlığını korumak çok kolay!
10 madde de kalp sağlığını korumak çok kolay!
Cilt tonunu eşitleyen mucizevi yağ: Sarı kantaron
Cilt tonunu eşitleyen mucizevi yağ: Sarı kantaron
Ameliyatsız varis tedavisi arıyorsanız buraya dikkat!
Ameliyatsız varis tedavisi arıyorsanız buraya dikkat!
Aşkın Nur Yengi'den sevenlerine kötü haber!
Aşkın Nur Yengi'den sevenlerine kötü haber!
Küçük mutfaklar için büyük fikirler!
Küçük mutfaklar için büyük fikirler!
Bu hastalık zeka geriliğine neden oluyor!
Bu hastalık zeka geriliğine neden oluyor!
Yorumlar