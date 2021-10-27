Kerimcan Durmaz'dan Cadılar Bayramı pozu sosyal medyada gündem oldu!

Çektiği videolarla gündem yaratan fenomen Kerimcan Durmaz Amerika'ya taşındıktan sonra cesur paylaşımlarının sayısını artırdı. Yeni hayatıyla son derece dikkat çeken Durmaz'ın Cadılar Bayramı paylaşımları ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

PAYLAŞIMLARI PEK CESUR

Amerika ve Türkiye arasında uzun zamandır mekik dokuyan sosyal medya fenomeni, 3.7 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından 2019 yılına ait olan "Halloween" pozunu paylaştı. Durmaz'ın paylaşımında makyajından çok giydiği kıyafeti dikkat çekti.