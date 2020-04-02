Limon diyeti nedir hızlıca yağ yakımını sağlıyor!

C vitamini kaynağı, her derde deva limon hızlı bir şekilde kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Limon diyetinin 5 gün düzenli yapıldığında 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor. Limon diyeti uygulandığı süre boyunca boyunca vücutta biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlıyor. Ayrıca metabolizma hızının yükselmesini ve bağırsakların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu biliniyor.
Bir günlük limon diyeti
Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su
Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık
Ara öğün: Bir bardak ılık limonlu su
Akşam: Bir porsiyon ızgara tavuk/balık/kırmızı et, dilediğiniz kadar zeytinyağlı salata
Yatmadan önce: Bir bardak ılık limonlu su
Sağlık problemi olan kişiler dikkat!
Limon diyeti yaparken uyarmadan geçmememiz gereken bir konu da herhangi sağlık probleminiz ya da alerjik durumunuz varsa diyete başlamadan önce muhakkak bir uzmana danışın. Diyet boyunca günde 2 litre su içmeyi ve yürüyüş yapmayı atlamayın.