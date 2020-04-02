Limon diyeti nedir hızlıca yağ yakımını sağlıyor!

C vitamini kaynağı, her derde deva limon hızlı bir şekilde kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Limon diyetinin 5 gün düzenli yapıldığında 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor. Limon diyeti uygulandığı süre boyunca boyunca vücutta biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlıyor. Ayrıca metabolizma hızının yükselmesini ve bağırsakların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu biliniyor.

Bir günlük limon diyeti

Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su

Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık

Ara öğün: Bir bardak ılık limonlu su

Akşam: Bir porsiyon ızgara tavuk/balık/kırmızı et, dilediğiniz kadar zeytinyağlı salata

Yatmadan önce: Bir bardak ılık limonlu su

Sağlık problemi olan kişiler dikkat!

Limon diyeti yaparken uyarmadan geçmememiz gereken bir konu da herhangi sağlık probleminiz ya da alerjik durumunuz varsa diyete başlamadan önce muhakkak bir uzmana danışın. Diyet boyunca günde 2 litre su içmeyi ve yürüyüş yapmayı atlamayın.