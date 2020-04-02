Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın eşi Reha Erdoğan kimdir tek kavgalarını canlı yayında anlattı

Müge Dağıstanlı Erdoğan, eşi Reha Erdoğan ile yaptığı tek ve büyük kavganın detaylarını bugünkü programında anlattı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının sunucusu ve yapımcılarından olan Müge Dağıstanlı Erdoğan, programda Tuba Özay'ın Çengelköy'deki evinin tanıtıldığı bölümden sonra kendi anısını samimiyetle anlattı. Tuba Özay'ın evindeki eşya sayısına şaşıran Müge Dağıstanlı Erdoğan, Tuba Özay için 'istifçi' dedi ve kendi eşiyle yaşadığı durumu anlattı.

Müge Dağıstanlı Erdoğan, eşi Reha Erdoğan'la evlenme sürecinde eşinin bekar evinden birlikte yaşadıkları eve taşınmak için evi topladıkları sırada kavga yaşandığını söyledi. Eşi Reha Erdoğan'a ait ancak çok da gerekli olmayan bazı eşyaları attığı için eşinin kendisine çok kızdığını, attığı her parçayı tek tek saydığını söyledi. Erdoğan, "Eşimle tek ve büyük kavgamızı o gün yaşamıştık" dedi.

MÜGE DAĞISTANLI'NIN EŞİ REHA ERDOĞAN KİMDİR NE İŞ YAPIYOR, KAÇ YAŞINDA?

Müge Dağıstanlı 2017 yılında hayatını Reha Erdoğan ile birleştirdi. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde sade bir törenle dünyaevine giren Müge Dağıstanlı ve Reha Erdoğan'ın nikah şahitliklerini de meslek arkadaşları yapmıştı. Müge Dağıstanlı’nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı. Müge Dağıstanlı'nın eşi Reha Erdoğan hakkında çok fazla bilgi yok. Reha Erdoğan aslen nereli, kaç yaşında bilinmiyor. Reha Erdoğan'ın işi ise tasarım. Hürriyet gazetesinin görsel yönetmeni olan Reha Erdoğan magazin gündeminden uzak yaşıyor.