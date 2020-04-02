Esra Balamir'den korkutan koronovirüs açıklaması sanırım sonucum pozitif!

Çin'den dünyaya yayılan ve 40 binden fazla insanın canına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de bulaştı. Koronovirüs açıklamaları korkutan isimlerden bir tanesi de Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir oldu. Balamir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''sanırım sonucum pozitif'' diyerek hayranlarını endişelendirdi.

''Sanırım test sonucum pozitif''

Türkiye'de kısa sürede hızla yayılan virüse Esra Balamir'in arkadaşı da yakalandı. Kendisine de test yapılan sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum."

Uuzn süre Demet Akalın'da kalmıştı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile yakınlığıyla adından söz ettiren Esra Balamir, uzun bir süre şarkıcının evinde yaşadı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Balamir kendi evine döndü.