search menu
search
close

Esra Balamir'den korkutan koronovirüs açıklaması sanırım sonucum pozitif!

Demet Akalın ile sıkı dost olan Esra Balamir'in koronovirüs açıklaması korkuttu. Balamir, ''sanırım sonucum pozitif'' diyerek endişelendirdi.

Esra Balamir'den korkutan koronovirüs açıklaması sanırım sonucum pozitif!
-A A+

Çin'den dünyaya yayılan ve 40 binden fazla insanın canına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de bulaştı. Koronovirüs açıklamaları korkutan isimlerden bir tanesi de Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir oldu. Balamir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''sanırım sonucum pozitif'' diyerek hayranlarını endişelendirdi. 

''Sanırım test sonucum pozitif''

Türkiye'de kısa sürede hızla yayılan virüse Esra Balamir'in arkadaşı da yakalandı. Kendisine de test yapılan sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum."

Esra Balamir'den korkutan koronovirüs açıklaması sanırım sonucum pozitif!

Uuzn süre Demet Akalın'da kalmıştı 

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile yakınlığıyla adından söz ettiren Esra Balamir, uzun bir süre şarkıcının evinde yaşadı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Balamir kendi evine döndü.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kahvaltının yeni adresi: Pesmet tarifi Kahvaltının yeni adresi: Pesmet tarifi
Hamur İşleri
Hande Yener'den Demet Akalın'a olay TDK göndermesi! Hande Yener'den Demet Akalın'a olay TDK göndermesi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Evdeyken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak 8 kitap önerisi!
Evdeyken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak 8 kitap önerisi!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halini gören şoke oluyor!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halini gören şoke oluyor!
Önceki Haberler
Sıla bebeklik fotoğrafıyla şaşırttı! Binlerce beğeni yağdı!
Sıla bebeklik fotoğrafıyla şaşırttı! Binlerce beğeni yağdı!
İşte internetten ayakkabı almanın püf noktaları!
İşte internetten ayakkabı almanın püf noktaları!
Mesut, Amine'ye öyle bir doğum hediyesi aldı ki!Fiyatı dudak uçuklattı
Mesut, Amine'ye öyle bir doğum hediyesi aldı ki!Fiyatı dudak uçuklattı
Günde 1 bardak greyfurt suyu içmenin faydası inanılmaz!
Günde 1 bardak greyfurt suyu içmenin faydası inanılmaz!
Ünlü sunucu eşiyle kavgasını canlı yayında böyle anlattı!
Ünlü sunucu eşiyle kavgasını canlı yayında böyle anlattı!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Amerika'dan gelen Arto'ya tuhaf karşılama! Neye uğradığını şaşırdı!
Amerika'dan gelen Arto'ya tuhaf karşılama! Neye uğradığını şaşırdı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronovirüs test sonucu belli oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronovirüs test sonucu belli oldu!
Yorumlar