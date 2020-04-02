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Sıla Gençoğlu kimdir bebeklik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

Karantina günleri süresince arşiv fotoğraflarını karıştıran ünlülere şarkıcı Sıla da katıldı. Sıla'nın annesiyle olan bebeklik fotoğrafı büyük beğeni topladı.

Sıla Gençoğlu kimdir bebeklik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!
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Tüm dünyayı alarm durumuna getiren koronavirüsten korunmak için ünlü isimler de dahil pek çok insan vaktini evinde geçiriyor. Sevilen şarkıcı Sıla da evde karantinada olan ünlülerden. Geçtiğimiz günlerde evde sıkılan hayranları için Instagram'da canlı yayın yapıp konser veren Sıla, bu kez çocukluk fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.

Annesiyle olan bebeklik fotoğrafını yayınladı

Karantina dolayısıyla birçok ünlü isim arşivden fotoğrafları gün yüzüne çıkarmıştı. Sıla da bugün annesiyle olan çocukluk fotoğrafını "Maziden sarı kostümümle, annemin kucağından sesleniyorum." diyerek yayınladı. Sıla'nın bu fotoğrafı kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sıla Gençoğlu kimdir?

Sıla, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli Acıpayam'da doğdu. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti. İlk sahne çalışmalarına İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bir sene okudu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’ne geçiş yaptı. Sıla'nın yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer (Vur kadehi Ustam), Kenan Doğulu (Demedi Deme/Boğaziçi) gibi sanatçıların albümlerinde yer aldı.

2007 yılında “Sıla” adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Daha sonra İmza, Konuşmadığımız Şeyler Var, Joker, Vaveyla ve Yeni Ay albümleri müzik piyasasında yer aldı.

Bugüne kadar Powertürk Müzik Ödülü, Altın Kelebek Ödülü, Kral Tv Video Müzik Ödülü ve birçok üniversitenin müzik ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır. Sıla 1.71 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur.

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