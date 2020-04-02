search menu
search
close

İnternetten ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli iç taban ölçümü isteyin!

Ayakkabı alışverişinizi internetten sürdürmek istiyorsanız bunun için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte internetten ayakkabı almanın ipuçları!

İnternetten ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli iç taban ölçümü isteyin!
-A A+

Online ya da internetten alışveriş günümüzde oldukça yaygın hale geldi. Bir tıkla istediğiniz ürünün kapınıza kadar gelmesi bunun en önemli sebeplerinden. Kadınlar alışverişte en fazla önem verdiği ayakkabıları internetten alırken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. İşte internetten ayakkabı almanın püf noktaları!

Önce neyi istediğinize karar verin

İnternetten ayakkabı satın almadan önce önceliklerinizi belirlemenizi öneriyoruz. Hangi tür bir ayakkabı istediğinizi, rengine ve fiyat aralığına karar verip aramanızı ona göre yapmanız sizin yararınıza olacaktır.

Güvenliğe önem verin

İnternetten alışveriş yapacağınız sitenin güvenli olduğundan mutlaka emin olmalısınız. Aynı zamanda alacağınız ayakkabının da garantili olmasına da dikkat edin. Garantili ve sertifikalı ürünler almaya özen göstermelisiniz. Ayakkabıyla ilgili bir sorun yaşadığınızda değişim ya da para iadesi gibi konularda tüketici haklarınız olacaktır.

Marka mağazaları önceliğiniz olsun

Alışveriş yaptığınız markaların online mağazaları ilk baktığınız yer olsun. Hem daha önce ürününü kullandığınız markaların kalıplarını bilirsiniz hem de marka mağazaların resmi internet sitelerinden alışveriş yaptığınız zaman ürünü geri göndererek paranızı geri alma şansınız olur.

İç taban ölçümü isteyin

En rahat ayakkabılarınızın tabanını (topuktan parmağın ucuna kadar) ölçün, müşteri desteğine başvurun ve satın almayı planladığınız ayakkabılarla aynı şeyi yapıp yapamayacaklarını sorun. Çoğu site bunu yapmayabilir ancak bunun yerine size birçok ipucu verebilir. Bu sayede yanlış numara alma ihtimalinizi en aza indirmiş olabilirsiniz.

İade ve kargo süresini öğrenin

Online alışveriş sitesinde ayakkabının iade süresi ne kadar, teslimat süresi nedir, hangi kargo firması ile çalışıyor gibi bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Kargoda yaşanacak gecikmelerde veya iade gibi durumlarda karşınızda bir muhatap bulabilmeniz için bu detaylar önemli.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Demet'in dostuna koronovirs testi yapıldı! İlk sözleri korkuttu! Demet'in dostuna koronovirs testi yapıldı! İlk sözleri korkuttu!
Magazin
Sıla bebeklik fotoğrafıyla şaşırttı! Binlerce beğeni yağdı! Sıla bebeklik fotoğrafıyla şaşırttı! Binlerce beğeni yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Evdeyken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak 8 kitap önerisi!
Evdeyken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak 8 kitap önerisi!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halini gören şoke oluyor!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halini gören şoke oluyor!
Önceki Haberler
Mesut, Amine'ye öyle bir doğum hediyesi aldı ki!Fiyatı dudak uçuklattı
Mesut, Amine'ye öyle bir doğum hediyesi aldı ki!Fiyatı dudak uçuklattı
Günde 1 bardak greyfurt suyu içmenin faydası inanılmaz!
Günde 1 bardak greyfurt suyu içmenin faydası inanılmaz!
Ünlü sunucu eşiyle kavgasını canlı yayında böyle anlattı!
Ünlü sunucu eşiyle kavgasını canlı yayında böyle anlattı!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Amerika'dan gelen Arto'ya tuhaf karşılama! Neye uğradığını şaşırdı!
Amerika'dan gelen Arto'ya tuhaf karşılama! Neye uğradığını şaşırdı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronovirüs test sonucu belli oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronovirüs test sonucu belli oldu!
Kahvaltının yeni adresi: Pesmet tarifi
Kahvaltının yeni adresi: Pesmet tarifi
Hande Yener'den Demet Akalın'a olay TDK göndermesi!
Hande Yener'den Demet Akalın'a olay TDK göndermesi!
Yorumlar