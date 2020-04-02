İnternetten ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli iç taban ölçümü isteyin!

Online ya da internetten alışveriş günümüzde oldukça yaygın hale geldi. Bir tıkla istediğiniz ürünün kapınıza kadar gelmesi bunun en önemli sebeplerinden. Kadınlar alışverişte en fazla önem verdiği ayakkabıları internetten alırken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. İşte internetten ayakkabı almanın püf noktaları!

Önce neyi istediğinize karar verin

İnternetten ayakkabı satın almadan önce önceliklerinizi belirlemenizi öneriyoruz. Hangi tür bir ayakkabı istediğinizi, rengine ve fiyat aralığına karar verip aramanızı ona göre yapmanız sizin yararınıza olacaktır.

Güvenliğe önem verin

İnternetten alışveriş yapacağınız sitenin güvenli olduğundan mutlaka emin olmalısınız. Aynı zamanda alacağınız ayakkabının da garantili olmasına da dikkat edin. Garantili ve sertifikalı ürünler almaya özen göstermelisiniz. Ayakkabıyla ilgili bir sorun yaşadığınızda değişim ya da para iadesi gibi konularda tüketici haklarınız olacaktır.

Marka mağazaları önceliğiniz olsun

Alışveriş yaptığınız markaların online mağazaları ilk baktığınız yer olsun. Hem daha önce ürününü kullandığınız markaların kalıplarını bilirsiniz hem de marka mağazaların resmi internet sitelerinden alışveriş yaptığınız zaman ürünü geri göndererek paranızı geri alma şansınız olur.

İç taban ölçümü isteyin

En rahat ayakkabılarınızın tabanını (topuktan parmağın ucuna kadar) ölçün, müşteri desteğine başvurun ve satın almayı planladığınız ayakkabılarla aynı şeyi yapıp yapamayacaklarını sorun. Çoğu site bunu yapmayabilir ancak bunun yerine size birçok ipucu verebilir. Bu sayede yanlış numara alma ihtimalinizi en aza indirmiş olabilirsiniz.

İade ve kargo süresini öğrenin

Online alışveriş sitesinde ayakkabının iade süresi ne kadar, teslimat süresi nedir, hangi kargo firması ile çalışıyor gibi bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Kargoda yaşanacak gecikmelerde veya iade gibi durumlarda karşınızda bir muhatap bulabilmeniz için bu detaylar önemli.