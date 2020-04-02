search menu
search
close

Arto kimdir yurt dışından gelince tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı

Amerika'dan Türkiye'ye gelen şarkıcı Arto tıraş edilip ateşi ölçülmeden arkadaşları tarafından eve alınmadı.

Arto kimdir yurt dışından gelince tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı
-A A+

Sık sık Amerika'ya gidip gelen ünlü müzisyen Arto, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgının ardından kısıtlanan uçuşlardan dolayı Türkiye'ye İngiltere ve Polonya aktarmalı şekilde gelmişti. Arto'nun arkadaşları ise salgın nedeniyle sanatçıyı tıraş etmeden eve almadı. Arto'nun arkadaşları Arto'yu önce ateşini ölçüp sonra sakallarını kestikten sonra eve alarak tedbir aldılar. 

''Memleketimdeyim huzurluyum''

Konu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Arto, "Türkiye'ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar" dedi. Arkadaşlarının haklı olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı, 14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söyleyerek "Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum" ifadelerini kullandı.

Arto kimdir yurt dışından gelince tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı

Arto kimdir? 

Aslen Ermeni olan ve sahne adıyla tanınan Arto, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Lisansını 2010 – 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlandı. 1997 yılından itibaren sahnelere çıkmaya başlayan Arto, bir gece kulübü sahibidir. Sivri çıkışlarıyla bilinen Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Organik
Saçlarınızın fönlü gibi durmasını istiyorsanız... Saçlarınızın fönlü gibi durmasını istiyorsanız...
Saç
En Güncel Galeriler
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Evdeyken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak 8 kitap önerisi!
Evdeyken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak 8 kitap önerisi!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halini gören şoke oluyor!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski halini gören şoke oluyor!
Kulaklarını kepçe diye yapıştırmıştı son hali ve yeni işine bir bakın!
Kulaklarını kepçe diye yapıştırmıştı son hali ve yeni işine bir bakın!
Ünlü modelin karantinadaki bikinili pozları olay oldu!
Ünlü modelin karantinadaki bikinili pozları olay oldu!
Önceki Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronovirüs test sonucu belli oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronovirüs test sonucu belli oldu!
Kahvaltının yeni adresi: Pesmet tarifi
Kahvaltının yeni adresi: Pesmet tarifi
Hande Yener'den Demet Akalın'a olay TDK göndermesi!
Hande Yener'den Demet Akalın'a olay TDK göndermesi!
Bu vitaminin eksikliği cilt kuruluğuna sebep oluyor!
Bu vitaminin eksikliği cilt kuruluğuna sebep oluyor!
Muhteşem bir tat: Beşamel soslu tavuk tarifi
Muhteşem bir tat: Beşamel soslu tavuk tarifi
Çıtır çıtır lezzet: Haşhaşlı rulo tarifi
Çıtır çıtır lezzet: Haşhaşlı rulo tarifi
Emily Ratajkowski perdenin arkasındaki çıplak pozu olay oldu!
Emily Ratajkowski perdenin arkasındaki çıplak pozu olay oldu!
Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş açıklama!
Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş açıklama!
Yorumlar