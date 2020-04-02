Arto kimdir yurt dışından gelince tıraş edilip ateşi ölçülmeden eve alınmadı

Sık sık Amerika'ya gidip gelen ünlü müzisyen Arto, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgının ardından kısıtlanan uçuşlardan dolayı Türkiye'ye İngiltere ve Polonya aktarmalı şekilde gelmişti. Arto'nun arkadaşları ise salgın nedeniyle sanatçıyı tıraş etmeden eve almadı. Arto'nun arkadaşları Arto'yu önce ateşini ölçüp sonra sakallarını kestikten sonra eve alarak tedbir aldılar.

''Memleketimdeyim huzurluyum''

Konu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Arto, "Türkiye'ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar" dedi. Arkadaşlarının haklı olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı, 14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söyleyerek "Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum" ifadelerini kullandı.

Arto kimdir?

Aslen Ermeni olan ve sahne adıyla tanınan Arto, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga'dır. Lisansını 2010 – 2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlandı. 1997 yılından itibaren sahnelere çıkmaya başlayan Arto, bir gece kulübü sahibidir. Sivri çıkışlarıyla bilinen Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi isimlerle çalışmıştır.