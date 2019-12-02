Yumurtanın faydaları neler kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Kahvaltıların vazgeçilmez yiyeceklerinden olan yumurta, düzenli olarak ve günde iki tane tüketildiği taktirde birçok faydayı beraberinde getiriyor. En önemlilerinden biri ise kilo vermede içerdiği düşük kaloriyle diyet yapanlara yardımcı. Yumurtanın bilmediğiniz faydalarını sizin için derledik.

Kilo vermeyi hızlandırır

Yapılan araştırmalara göre, kahvaltıda tavuk yumurtası tüketimiyle düşük kalorili bir diyet uygularsanız, kilo verme iki kat hızlanıyor. Ayrıca selülitlerin kaybolması da bu sayede sağlanabilir.

Görme bozukluklarını düzeltir

Yeni araştırmalara göre tavuk yumurtalarının lutein yönünden zengin olduğunu saptanmıştır. Bu madde sayesinde berrak ve keskin görme gerçekleşir. Düzenli yumurta görüşünüzü düzeltir.

Vücuttaki toksinleri atar

Biyotin, B vitamini ve sindirilebilir besleyici proteinler saç ve cildin güçlenmesine katkıda bulunur. Tavuk yumurtalarında bulunan fosfolipitler, toksinlerin karaciğerden atılmasını destekler.

Kanser riskini azaltıyor

Bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli yumurta yemek kadınlarda meme kanserini %18 azaltıyor.

Kırışıklıklar azalır

Bu bilgi Hollandalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan anlaşılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların % 87'sinde yaşlılık lekeleri kayboldu ve cilt buruşukluğu kaldırıldı. Erkeklerin, göz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür şekilde düzeltildi.

Kolesterol üretimini engeller

Daha önceki görüşlere karşın, yeni araştırmalar yumurtadan alınan kolesterolün fosfatidlerle dengelendiğini ve bu nedenle sağlığımız için zararlı olmadığını gösterdi. Aynı zamanda vücudun kendi kolesterol üretimini de yumurta yemek engeller. Buna ek olarak, yumurta trigliserit düzeylerini düşüren ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltan omega-3 asitlerini içerir.

Hafızayı güçlendirir

Beyin hücrelerinin normal iletişimini sağlayan fosfolipitler, kolinden oluşur. Bu belirli vitaminin beynin en önemli yapı malzemesi olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Eğer günde 2 yumurta yerseniz, vücudunuz bu besleyiciden yeterince faydalanır. Kolin eksikliği bellek azalmasına neden olur.

Kemik ve dişleri güçlendirir

Yumurta içeriğindeki D vitamini sayesinde vücuda balık yağı kadar fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalarda düzenli yumurta tüketenlerin kemiklerinin daha sağlıklı olduğu kaydedilmiştir.

Hormonları dengeler

Yumurta, içeriğindeki B9 vitamini yani Folik asit sebebiyle hamilelik döneminde oldukça fayda sağlıyor. Yumurtanın içinde bulunan folik asit bebeğin engelli doğma ihtimalini düşürüyor.