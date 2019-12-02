search menu
search
close

Yumurtanın faydaları neler kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Faydaları saymakla bitmeyen yumurtayı her gün düzenli olarak tükettiğinizde kilo vermenize yardımcı oluyor. İşte yumurtanın vücuda faydaları!

Yumurtanın faydaları neler kilo vermeyi kolaylaştırıyor!
-A A+

Kahvaltıların vazgeçilmez yiyeceklerinden olan yumurta, düzenli olarak ve günde iki tane tüketildiği taktirde birçok faydayı beraberinde getiriyor. En önemlilerinden biri ise kilo vermede içerdiği düşük kaloriyle diyet yapanlara yardımcı. Yumurtanın bilmediğiniz faydalarını sizin için derledik.

Kilo vermeyi hızlandırır

Yapılan araştırmalara göre, kahvaltıda tavuk yumurtası tüketimiyle düşük kalorili bir diyet uygularsanız, kilo verme iki kat hızlanıyor. Ayrıca selülitlerin kaybolması da bu sayede sağlanabilir.

Görme bozukluklarını düzeltir

Yeni araştırmalara göre tavuk yumurtalarının lutein yönünden zengin olduğunu saptanmıştır. Bu madde sayesinde berrak ve keskin görme gerçekleşir. Düzenli yumurta görüşünüzü düzeltir.

Vücuttaki toksinleri atar

Biyotin, B vitamini ve sindirilebilir besleyici proteinler saç ve cildin güçlenmesine katkıda bulunur. Tavuk yumurtalarında bulunan fosfolipitler, toksinlerin karaciğerden atılmasını destekler.

Kanser riskini azaltıyor 

Bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli yumurta yemek kadınlarda meme kanserini %18 azaltıyor.

Kırışıklıklar azalır

Bu bilgi Hollandalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan anlaşılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların % 87'sinde yaşlılık lekeleri kayboldu ve cilt buruşukluğu kaldırıldı. Erkeklerin, göz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür şekilde düzeltildi.

Kolesterol üretimini engeller

Daha önceki görüşlere karşın, yeni araştırmalar yumurtadan alınan kolesterolün fosfatidlerle dengelendiğini ve bu nedenle sağlığımız için zararlı olmadığını gösterdi. Aynı zamanda vücudun kendi kolesterol üretimini de yumurta yemek engeller. Buna ek olarak, yumurta trigliserit düzeylerini düşüren ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltan omega-3 asitlerini içerir.

Hafızayı güçlendirir

Beyin hücrelerinin normal iletişimini sağlayan fosfolipitler, kolinden oluşur. Bu belirli vitaminin beynin en önemli yapı malzemesi olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Eğer günde 2 yumurta yerseniz, vücudunuz bu besleyiciden yeterince faydalanır. Kolin eksikliği bellek azalmasına neden olur.

Kemik ve dişleri güçlendirir

Yumurta içeriğindeki D vitamini sayesinde vücuda balık yağı kadar fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalarda düzenli yumurta tüketenlerin kemiklerinin daha sağlıklı olduğu kaydedilmiştir.

Hormonları dengeler

Yumurta, içeriğindeki B9 vitamini yani Folik asit sebebiyle hamilelik döneminde oldukça fayda sağlıyor. Yumurtanın içinde bulunan folik asit bebeğin engelli doğma ihtimalini düşürüyor.

 

 

 

Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini! Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini!
Bu besinle saç dökülmesine son verin! Bu besinle saç dökülmesine son verin!
Organik
''Başrolün libidosu yüksek olmalı'' diyen Can Yaman'a ateş püskürdü! ''Başrolün libidosu yüksek olmalı'' diyen Can Yaman'a ateş püskürdü!
Magazin
En Güncel Galeriler
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Bu kombinler uzun boylu kadınlara çok yakışacak!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Pozlarıyla Instagram'ı sallıyordu! Mesleği hayrete düşürdü!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Şoke eden olay! Güzellik kraliçesi trende cinsel tacize uğradı!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Önceki Haberler
Kendinizi sürekli halsiz hissediyorsanız sebebi bu olabilir!
Kendinizi sürekli halsiz hissediyorsanız sebebi bu olabilir!
Meğer çikolata krizine girmemizin sebebi buymuş!
Meğer çikolata krizine girmemizin sebebi buymuş!
Pazartesi sendromunu yok edecek: Çikolatalı sufle!
Pazartesi sendromunu yok edecek: Çikolatalı sufle!
Bu besin migren ağrısını anında bitiriyor!
Bu besin migren ağrısını anında bitiriyor!
Soğuk havalarda dudağınız çatlıyorsa bu yağ tam size göre!
Soğuk havalarda dudağınız çatlıyorsa bu yağ tam size göre!
İzinsiz yarışmaya katıldı! Kameralar önünde cinsel ilişkiye girdi!
İzinsiz yarışmaya katıldı! Kameralar önünde cinsel ilişkiye girdi!
Ağızda çıkan yaraya dikkat! HIV virüsü olabilir!
Ağızda çıkan yaraya dikkat! HIV virüsü olabilir!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Öyle bir faydası var ki...
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Öyle bir faydası var ki...
Yorumlar