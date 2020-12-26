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Kök hücre estetiği ne kendi yağınızla gençleşebilirsiniz!

Kök hücre estetiği nasıl yapılır? Yılbaşına geri sayım başladı! Yeni yıl hediyesi olarak en çok tercih edilen bu estetikle kendi yağınızla gençleşebiliyorsunuz!

Kök hücre estetiği ne kendi yağınızla gençleşebilirsiniz!
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Yeni yıla geri sayım başladı! Sevdiklerimizi mutlu etmek için en güzel hediyeyi alma telaşı başladı! En özel hediyeyi almakla beraber aynı zamanda o gece en sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz geceye ayrı bir özen gösterebilirsiniz! Genellikle eşlerin yılbaşında tercih ettiği hediyelerden biri de kök hücre estetiği! Her ne kadar her yaşın ayrı bir güzelliği olsa da, her daim genç ve ışıl ışıl bir cilt ister kadın, ister erkek olsun şüphesiz ki herkesin hayalidir. Kök Hücre Tedavisi hiç son yıllardaki kadar popüler olmamıştı. Elmaelma.com okurları için Kök hücre tedavisi yapan Dr Yüksel Büküşoğlu, merak ettikleriniz hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

YENİ YIL HEDİYESİ OLARAK TERCİH EDİLİYOR!

Kök hücreler bazı önemli hastalıkların tedavisini sağladığı gibi gençleşmemize de olanak sağlıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, vücutta kök hücreden en zengin dokunun aslında göbek çevresi cilt altı yağ dokusu olduğunu gösteriyor. Bu yağ dokusunu aslında vücudun kendi kendini onarıp, tamir etmesini, gençleşmesini sağlayan bir gençlik pınarı olarak görebilmek mümkün. Göbek çevresi cilt altı yağ dokusundan özel bir işlemle kolaylıkla alınan yağların laboratuvar şartlarında özel tıbbi işlemlerle ayrıştırılması yoluyla elde edilen kök hücrelerin hiç bekletilmeden, saklanmadan, tekrar üretilmeden, aktive edilerek, canlı canlı hemen aynı kişiye enjeksiyon yöntemi ile verilmesiyle uygulanan Kök Hücre SVF Tedavisi konusunda Dr. Yüksel Büküşoğlu bilgiler verdi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ (SVF) NEDİR?

Kök hücre, vücudun herhangi bir organında, bağ ya da kemik dokusunda farklılaşabilen ve onarıcı, yenileyici, tamir edici görevler üstlenen hücredir. Kök hücre bakımından en zengin bölge ise göbek çevresi cilt altı yağ dokularıdır. Cilt altındaki yağ dokusundan çok az miktarda, yaklaşık bir su bardağı kadar, alarak bir kaç saat içerisinde milyonlarca canlı kök hücre elde edilebilir. Bu tedaviye Kök Hücre SVF tedavisi adı veriliyor. Kendi göbek çevresi yağ dokumuzdan elde edilen Kök Hücre SVF tedavisinin amacı zenginleştirilmiş kök hücrelerin yıpranmış dokuya enjekte edilerek o dokudaki yenileşme, gençleşme, onarımın ve tamirin hızlandırılmasıdır. Bu amaçla kök hücreler en çok eklem şikayetlerinde eklem içine verilerek ya da cilde uygulanarak kullanılmaktadır. Kök Hücre SVF Tedavisi, diz ve kalça eklem kireçlenmesi, kıkırdak hasarı, menisküs ve spor yaralanmaları gibi durumların yanı sıra estetik amaçlı yüz ve cilt gençleştirme, saçların gürleşmesi ve canlandırılması amacıyla kullanılmaktadır.  

kök hücre estetiği

KENDİ YAĞINIZLA GENÇLEŞEBİLİRSİNİZ!

Vücudumuzun göbek çevresi cilt altı yağ dokusundan elde edilen kendi kök hücrelerimizi, derhal hiç bekletmeden, canlı canlı kullanarak yıpranmış dokuda gençleşme, canlanma, tamir ve onarımın ile hücresel gençleşmenin sağlanması günümüz tıbbının en yeni uygulamalarından.  Estetik amaçlı cildimizin daha genç ve daha canlı bir yapı ve görünüme sahip olabilmesinin yanı sıra eklemlerimizde yaşlanma ile olan hasarı gidermek, diz ve kalça kireçlenmesininin tedavisinde tıbbın en son uygulamalardan biri kendi kök hücrelerimizle yapılan tedaviler. Son bilimsel gelişmeler ışığında bu açıdan bakılırsa, bu işlemi ihtiyaç halinde sınırsız sayıda tekrar edebileceğimizi ve vücudumuzun kendi hücreleri olmasından dolayı alerji, doku reddi, aşırı duyarlılık reaksiyounu gibi yan etkilerin olmayacağını düşünürsek,  kendi yağlarımız bir bakıma ihtiyaç halinde kullanılabilen bir gençleşme pınarı olarak niteleyebilmek mümkün olabilir.

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